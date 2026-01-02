Los españoles confían cada vez menos en los descuentos de las Rebajas, aunque el presupuesto medio vuelve a subir en 2026 casi un 5%: hasta los 105 euros por persona

Las Rebajas de invierno 2026 se enmarcan en un contexto de consumo más prudente y selectivo, marcado por la subida de precios y por un cambio progresivo en la forma de buscar descuentos. Aunque el gasto previsto per cápita aumenta este año y alcanza máximos históricos, el consumidor español se muestra menos convencido del valor real de los descuentos tradicionales y más inclinado a comparar precios, diversificar canales de compra y aprovechar ofertas a lo largo de todo el año, especialmente en el entorno ‘online’.

El financiero Banqmi sitúa así la evolución del presupuesto nacional para las Rebajas. / iAhorro

Así lo refleja la última encuesta elaborada por el comparador financiero Banqmi, que sitúa el presupuesto medio nacional en 104,65 euros por persona, frente a los 100,01 euros registrados en 2025. El incremento, de 4,64 euros, supone una subida del 4,64% interanual y convierte a 2026 en el año con mayor gasto medio previsto desde 2019, superando incluso los niveles previos a la pandemia.

“Los resultados de la encuesta realizada este año reflejan un cambio importante favorable en la intención de gasto en las Rebajas de 2026 respecto a las del año pasado, aunque acompañado de una percepción más crítica sobre el valor real de los descuentos y de una continuación del reajuste en los canales de compra y en la forma de financiar las compras con descuento”, afirma Antonio Gallardo, experto financiero de Banqmi, que añade que la subida del presupuesto medio “viene derivada del aumento de los ciudadanos que prevén gastar más con una caída de los que declaran que van a gastar menos”.

Tanto es así que, este mayor gasto no se traduce en una mejor valoración de las Rebajas de invierno como opción para comprar más barato. Los datos de percepción recopilados por Banqmi confirman que la confianza en el descuento tradicional sigue siendo limitada. En 2026, solo el 32,38% de los consumidores considera estas Rebajas siguen ofreciendo grandes descuentos, una cifra incluso más baja que la de 2025 (33,19%) y que evidencia que ni siquiera uno de cada tres asocia hoy este periodo de descuentos con un ahorro significativo.

Los españoles confían cada vez menos en los descuentos de las Rebajas. / iAhorro

Frente a ello, continúa siendo mayoritaria la percepción de que existen otras formas de comprar con descuento más interesantes. En concreto, el 51,74% de los encuestados afirma encontrar mejores oportunidades fuera del periodo clásico de Rebajas, un dato también muy similar al de 2025. Esta opinión se mantiene claramente por encima de la mitad de la población desde que el comparador financiero registra datos al respecto, algo que también refleja un cambio estructural en la forma de entender el ahorro.

Igualmente, el porcentaje de consumidores que declara que no compra en otras formas con descuento se sitúa en el 15,88%, una cifra estable que confirma que la gran mayoría del consumidor español sí recurre a múltiples canales y fórmulas para buscar mejores precios, más allá de las rebajas tradicionales.

Los valencianos, los que más suben su presupuesto estas Rebajas

El incremento del presupuesto medio para las Rebajas de invierno 2026 no es homogéneo en todo el territorio y presenta diferencias significativas entre comunidades autónomas, tanto en el nivel de gasto previsto como en su evolución interanual. Este año, las subidas más intensas se registran en la Comunidad Valenciana, que lidera el crecimiento con un aumento de 6,93 euros, hasta situar el presupuesto medio en 106,14 euros por persona, y en Castilla y León, donde el gasto previsto crece 6 euros, hasta los 104,32 euros de media.

Tras ellas se sitúan Melilla, con un incremento de 5,14 euros (hasta los 94,15 euros por persona), Galicia (+4,91 €, hasta los 90,01 euros) y Castilla-La Mancha (+4,80 €, hasta los 100,13 euros de media). Estos avances reflejan un cambio notable en la intención de gasto, con un mayor peso de quienes declaran que gastarán más y una reducción clara de quienes prevén gastar menos.

Presupuesto medio por CCAA. / iAhorro

En términos de presupuesto medio absoluto, destacan La Rioja (118,13 euros por persona) y la Comunidad de Madrid (111,98 euros de media por persona) como las autonomías con mayor gasto previsto estas rebajas. A continuación se sitúan el País Vasco (114,45 euros) y, como se ha señalado, la Comunidad Valenciana (106,14 euros). En el extremo opuesto, los presupuestos más contenidos se observan en Galicia (90,01 euros), Canarias (91,10 euros) y Extremadura (91,45 euros de media por consumidor), aunque incluso en estas comunidades se registran incrementos relevantes respecto al año anterior.

Por su parte, los crecimientos más moderados los vemos en Murcia (+1,41 euros respecto a 2025), Asturias (+2,81 euros) y Aragón (+2,89 euros), lo que apunta a una evolución más contenida del gasto, posiblemente asociada a una mayor prudencia del consumidor o a una menor recuperación del poder adquisitivo.

Según Antonio Gallardo, las diferencias entre regiones responden a una combinación de factores económicos, sociales y de comportamiento del consumidor que se han intensificado en el actual contexto de precios elevados: “Las diferencias territoriales en el presupuesto previsto para las Rebajas reflejan realidades económicas muy distintas. En comunidades donde el incremento del coste de la vida ha sido más acusado o donde el peso del consumo cotidiano es mayor, el aumento del presupuesto no responde tanto a una mejora del poder adquisitivo como a la necesidad de ajustar el gasto a unos precios más altos”.

Además, el experto financiero del comparador Banqmi añade que “en regiones como Valencia, Castilla y León, Castilla-La Mancha o Galicia hay un giro evidente en la intención de gasto; no se trata solo de gastar más, sino de que una parte del consumo que antes se posponía ahora se adelanta a las rebajas como una forma de contener el impacto de la inflación”.

Las compras físicas siguen perdiendo adeptos

Sobre dónde compran los españoles durante este periodo de Rebajas, los datos de la encuesta de Banqmi muestran que, este año 2026, el proceso de desplazamiento del consumo hacia el entorno digital continúa la tendencia de otros años, si bien con matices relevantes entre los distintos canales. Aunque el comercio físico sigue perdiendo protagonismo en términos generales, no todos los formatos evolucionan de la misma manera.

Por un lado, el outlet físico es elegido estas Rebajas por el 26,49% de los consumidores como su lugar de compra preferido, registrando un ligero repunte respecto a 2025 (26,21%), aunque todavía lejos de los niveles superiores al 30% alcanzados entre 2019 y 2023. Este comportamiento sugiere una cierta estabilización del canal tras varios años de descensos, manteniéndose como una opción relevante para quienes buscan precio, especialmente en comparación con otros formatos presenciales.

Por el contrario, la rebaja física sí mantiene una tendencia claramente descendente, al ser elegida únicamente por el 16,88% de los consumidores. Este dato confirma la pérdida progresiva de atractivo del modelo tradicional de Rebajas en tienda y refleja una menor disposición a desplazarse físicamente incluso en periodos históricamente asociados al descuento.

En paralelo, los canales digitales siguen consolidándose. La rebaja online (compra a través de web o app) es elegida por el 20,81% de los encuestados, reforzando su posición como alternativa prioritaria al canal físico, mientras que el outlet online se sitúa en el 18,95%, con un ligero ajuste respecto a 2025 pero manteniéndose en niveles elevados en perspectiva histórica.

Banqmi analiza el gasto de los españoles en las Rebajas. / iAhorro

Por último, la categoría de “otras ofertas” representa el 16,87% en 2026, ligeramente por debajo del año anterior. Este comportamiento apunta a una cierta estabilización tras el fuerte crecimiento experimentado en ejercicios previos, pero confirma que el consumidor continúa diversificando sus vías de ahorro mediante promociones puntuales, cupones o ventas privadas.

Así, según explica Antonio Gallardo, “el consumidor ya no concentra la búsqueda de ahorro en un único canal ni en un único momento. La comodidad, la comparación de precios y el acceso constante a promociones hacen que el entorno digital gane peso, mientras que el canal físico se reconfigura y mantiene su relevancia solo en determinados formatos como el outlet”.

Cada vez más españoles financian sus compras con tarjeta de crédito

Igual que en años anteriores, el análisis de la forma de pago aporta una lectura clave del comportamiento del consumidor: el aumento del gasto previsto no se apoya en una mayor disponibilidad de ahorro, sino en un mayor recurso a la financiación. En este contexto, el uso de la tarjeta de crédito sigue creciendo con fuerza como método de pago y financiación durante las Rebajas de Invierno.

En 2026, el porcentaje de consumidores que financiarán sus compras con tarjeta alcanza el 41,13%, lo que supone un aumento de 1,02 puntos porcentuales respecto a 2025. Este crecimiento encadena ya varios años consecutivos y es el mayor dato desde que hay cifras. Concretamente, desde 2019, el uso de la tarjeta se ha incrementado en más de 10 puntos, consolidándose como el principal mecanismo para sostener el consumo en periodos de mayor gasto.

Así pagan los españoles en las Rebajas. / iAhorro

“Un aumento en el uso de la tarjeta de crédito refleja un contexto de mayor tensión financiera. El consumidor mantiene el nivel de consumo, pero lo hace con menos ahorro previo y más apoyo en la financiación, especialmente en un entorno de precios altos que reduce la capacidad de generar liquidez”, explica el experto financiero de Banqmi, que advierte además de que “el riesgo no está tanto en utilizar la tarjeta de forma puntual como en la acumulación de pequeños gastos financiados que, sumados, pueden generar una carga difícil de asumir si no se planifica adecuadamente la devolución”.

En paralelo, los datos confirman una caída continuada del uso del ahorro. El porcentaje de consumidores que recurre a dinero ahorrado baja hasta el 14,75%, su nivel más bajo de toda la serie histórica, tras descender 1,08 puntos respecto a 2025. También disminuye el peso de las ganancias del mes, que se sitúa en el 25,18% (-0,59 puntos), lo que apunta a una menor liquidez en los hogares.

Este patrón, finaliza Antonio Gallardo, “refuerza la idea de que una parte relevante del mayor presupuesto previsto para las Rebajas de Invierno 2026 se sostiene mediante mecanismos de financiación y no tanto a partir de recursos propios acumulados, reflejando un consumo más condicionado por el contexto de precios y por la capacidad de acceso al crédito”.