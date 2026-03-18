Cuánto dinero en efectivo conviene tener en casa en un contexto de guerra e incertidumbre y para qué.

Las guerras lejanas suelen parecer un asunto ajeno hasta que empiezan a notarse en cosas muy concretas: el precio de la gasolina, la tensión en los mercados energéticos o el miedo a que una incidencia técnica deje fuera de servicio los pagos con tarjeta durante horas. En ese contexto, vuelve una pregunta que hace no tanto sonaba exagerada y que hoy ya se formula de manera mucho más práctica: cuánto dinero en efectivo conviene tener en casa.

La respuesta corta no invita al alarmismo. No se trata de guardar miles de euros ni de prepararse para un colapso total, sino de contar con una reserva doméstica razonable para aguantar unos días si hay problemas puntuales con los pagos electrónicos, los cajeros o la conexión. La propia Comisión Europea ha fijado como referencia que la población pueda mantener una autosuficiencia mínima de 72 horas en caso de crisis, dentro de su estrategia de preparación ante amenazas y emergencias.

La cantidad recomendada

Ese umbral de tres días sirve también para pensar el efectivo. En un hogar español medio, una cantidad de entre 200 y 500 euros suele ser suficiente para cubrir compras básicas durante un corte temporal de servicios: comida, agua, farmacia, combustible, transporte o pequeños gastos urgentes. En casas más grandes o con más dependencia del coche, esa cifra puede acercarse a los 500 o 1.000 euros, pero la lógica sigue siendo la misma: tener margen para pasar unos días, no sustituir el banco por un cajón en casa.

La clave está más en el uso que en la cantidad. Ese dinero serviría, sobre todo, para situaciones muy concretas: un apagón que deje inutilizados los datáfonos, una caída de red que impida pagar con móvil o tarjeta, problemas en cajeros automáticos o una incidencia que obligue a comprar rápido productos esenciales. La Comisión Europea no da una cifra cerrada de efectivo por hogar, pero sí insiste en esa idea de preparación mínima de 72 horas ante crisis de distinta naturaleza, desde desastres naturales hasta riesgos geopolíticos o ciberincidentes.

Preocupación por la guerra en Irán

El contexto internacional ayuda a entender por qué el tema ha ganado peso. La guerra en torno a Irán y la tensión en el estrecho de Ormuz han disparado la preocupación por el suministro energético y han empujado al alza los precios del petróleo y del gas, con impacto potencial en inflación, transporte y costes básicos.

Eso no significa que haya que correr al cajero, pero sí que la preparación doméstica básica ha dejado de sonar extravagante. Tener efectivo en casa no es una apuesta ideológica ni una señal de pánico: es una medida de precaución para un escenario muy concreto, el de una interrupción temporal de los sistemas de pago. Por eso, más importante que guardar mucho es guardar bien: en billetes pequeños, repartidos, localizables y sin convertir la casa en una caja fuerte improvisada.

También conviene entender para qué no sirve. No es una inversión, no protege del alza de precios y no sustituye otras reservas más útiles en una emergencia, como agua, medicación, linternas, pilas, cargadores o algo de comida no perecedera. El efectivo es una herramienta de continuidad cotidiana: permite seguir comprando lo básico cuando la tecnología falla, no resolver una crisis prolongada.

En realidad, el consejo más sensato en este momento es bastante menos dramático de lo que parece. En vez de pensar en escenarios extremos, se trata de asumir que una sociedad muy digital también es vulnerable a interrupciones muy simples. Y ahí, una pequeña cantidad de dinero en metálico puede marcar la diferencia entre un contratiempo incómodo y varios días de complicaciones.

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La cifra final dependerá de cada casa, pero la idea general es clara: no hace falta almacenar una fortuna, pero sí puede ser prudente contar con una reserva modesta. En un momento de tensión internacional, incertidumbre energética y creciente dependencia tecnológica, tener algo de efectivo en casa vuelve a parecer menos un gesto del pasado que una medida elemental de sentido común.

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