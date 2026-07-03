¿Cuáles son las mejores hipotecas variables de julio 2026?

El euríbor ha acabado dando una sorpresa a los hipotecados. Finalmente ha cerrado el mes de junio situándose en el 2,798%, acercándose así a los niveles de abril de este mismo año, momento en el que el indicador se encontraba en el 2,747%. “Esto es super positivo para todos los hipotecados con préstamos variables porque, aunque van a notar una subida, va a ser menor de los esperado”, apunta Laura Martínez, portavoz de iAhorro.

¿Y qué es lo que podría ocurrir los próximos meses? “La evolución de los datos diarios nos marca también la tendencia de los próximos meses, lo que apunta a que vamos a tener un euríbor inestable, pero se va a mover siempre en el mismo rango de 2,6% y el 2,9% por lo menos hasta la próxima reunión del BCE que será el 23 de julio”, explica Martínez.

Teniendo en cuenta estas tendencias los bancos han optado por mantener sus condiciones. Es por ello que lo más recomendable en estos momentos es que si una persona tiene la vivienda elegida se hipoteque cuanto antes. Al fin y al cabo, en cuestión de un mes todo podría volver a cambiar y el euríbor podría estar al alza de nuevo.

En el caso de que una persona esté buscando una hipoteca variable, Banco Mediolanum podría ser una buena opción. Tiene un TIN del euríbor +0,65% (1,50% durante el primer año) y una TAE del 3,06%. El usuario podrá disfrutar de estas condiciones siempre que abra una cuenta bancaria en la entidad, domicilie ingresos recurrentes iguales o superiores a los 3.000 euros y contrate un seguro de vida.

Por su parte, Kutxabank comercializa una hipoteca variable con un TIN del euríbor +0,49% (1,92% durante el primer año) y una TAE del 3,63%. A cambio será necesario domiciliar la nómina de los titulares (importe igual o superior a 3.000 euros mensuales); realizar una aportación anual a planes de pensiones de Kutxabank de importe igual o superior a 2.400 euros y contratar seguro de hogar.

No hay que olvidarse de la hipoteca variable de Sabadell, puesto que tiene un TIN del euríbor +0,50% (1,50% durante el primer año) y una TAE del 3,98%. Todo ello siempre que se domicilie una nómina o pensión y se contraten tres seguros (de hogar, vida y protección de pagos).

Asimismo, Unicaja tiene un préstamo a tipo variable con un TIN del euríbor +0,55% (1,90% durante el primer año) y una TAE del 4,16%. Los requisitos que tendrá que cumplir el usuario para disfrutar de estos intereses son: tener unos ingresos superiores a los 2.500 euros mensuales; domiciliar la nómina y los principales recibos; adquirir un seguro de hogar, vida o incapacidad temporal; contratar un seguro de coche o salud y realizar una aportación a un plan de pensiones o fondo de inversión.

En el caso de querer comparar entre más opciones se puede echar un vistazo a la oferta de Ibercaja. Su hipoteca variable tiene un TIN del euríbor +0,60% (2% durante el primer año) y una TAE del 4,15%. Para disfrutar de esas condiciones el usuario tendrá que domiciliar una nómina de, como mínimo, 2.500 euros y tres recibos; utilizar hasta 12 veces al semestre la tarjeta de crédito de la entidad; adquirir dos seguros (de vida y hogar) y realizar aportaciones periódicas a uno de los fondos de inversión de Ibercaja.

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En conclusión, aún existen ofertas competitivas y, por ello, los usuarios que se estén planteando comprar una vivienda deberían empezar el proceso de búsqueda de hipoteca cuanto antes.