“Quiero pensar que mi música ha influenciado de forma positiva a varias generaciones”

En esta edición del festival Costa Feira, que celebra la música, la cultura y la vida al aire libre, Juan Magán, quien se presentará el 5 de agosto, está listo para hacer vibrar al público gallego. A pocos días de su actuación, tuvimos la oportunidad de conversar con él sobre su carrera, su conexión con el público y lo que podemos esperar de su show en Costa Feira 2024.

A lo largo de tu carrera, has sido pionero en la fusión de géneros como el electro-latino. ¿Cómo ha evolucionado tu estilo desde tus inicios hasta ahora? ¿Sientes que el público ha cambiado su forma de recibir este tipo de música?

La evolución se nota principalmente en los aspectos técnicos. Mi propio oído demanda sonidos diferentes y en tendencia. Sin embargo, el espíritu sigue siendo el mismo. Quizás las letras sean más cuidadas, pero eso responde más a la edad y la experiencia que he adquirido con el tiempo.

Has colaborado con muchos artistas a lo largo de tu carrera. ¿Hay alguna colaboración que te haya marcado especialmente? ¿Con quién te gustaría trabajar en el futuro?

Todas y cada una de ellas han sumado de alguna manera a mi carrera, no tengo favoritas. Seguiré trabajando tranquilo y en solitario hasta que surja, de forma orgánica, una canción que requiera de alguien que me acompañe.

Tu música ha llegado a muchos rincones del mundo. ¿Cómo crees que tu estilo y tu sonido han impactado en la música latina a nivel global?

Quiero pensar que ha influenciado de forma positiva a varias generaciones, así como ha contribuido a introducir los géneros musicales latinos en Europa. Algo que hice con pasión y sin esperar nada a cambio dejará una huella imborrable para siempre.

"La energía habitual de los gallegos y gallegas. Nunca fallan, los adoro. Adoro al público gallego, su habitual energía, nunca fallan" Juan Magán.

¿Cómo es tu proceso creativo al momento de componer y producir una nueva canción? ¿Qué elementos son esenciales para ti en la creación de un nuevo tema?

Me siento tranquilo en mi estudio y comienzo a jugar con el teclado. En algún momento surge una melodía que da pie a crear una letra, una historia, sensaciones que me empujan a producir una canción. Todo eso sucede de manera natural, sin presiones, cuando la musa quiere.

Dado el ritmo frenético de la industria musical, ¿cómo logras equilibrar tu carrera profesional con tu vida personal? ¿Hay alguna rutina o práctica que te ayude a mantener ese equilibrio?

La única rutina que conozco es la del esfuerzo, la constancia, la perseverancia y la resiliencia, todo con el fin de llegar a casa y pasar tiempo de calidad con mi familia. Trabajo para acumular recompensas que invierto en la mejor educación para mis hijos o en sus proyectos de futuro, para que desarrollen todas sus capacidades. Ayudar a mi familia y estar pendiente de todos a mi alrededor es una prioridad. Sé que estoy fallándole a mi salud porque no descanso, pero tomé una decisión y la estoy llevando a cabo. Gracias a la tecnología puedo hablar con mi gente a todas horas, todos los días, y cuando consigo llegar y disfrutar de ellos en persona, lo hago al mil por cien y por todo lo alto. Amo mi trabajo, pero amo más a mi familia; ellos son mi motor para seguir trabajando duro.

¿En qué proyectos estás trabajando actualmente? ¿Podemos esperar algún nuevo álbum o colaboración en un futuro cercano?

Estoy trabajando en nuevas canciones acústicas, en nuevas versiones de muchos de mis éxitos, y terminando una docuserie que no solo explicará mi vida, sino también los cambios socioculturales contemporáneos. Además, estoy desarrollando una plataforma digital que ayudará mucho a la industria del entretenimiento, y también preparando una gira repleta de fechas. Un poco de todo.

Como alguien que ha tenido un gran éxito en la industria, ¿qué consejo le darías a los jóvenes artistas que están empezando en el mundo de la música?

Que sigan trabajando muy duro. Si no es así, que no esperen que llegue su momento. Que busquen inversores que confíen en su proyecto, porque van a necesitar mucho dinero para plataformas, cadenas de radio, televisión, etc., si quieren que su producto sea visible. Y, por último, que traten de sumar a la cultura.