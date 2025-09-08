Famosos
Harry Styles y Zoë Kravitz, pillados de la mano por las calles de Nueva York
La pareja fue vista por primera vez en Roma, durante la promoción de la nueva película de Kravitz
Agnés Andreu
Harry Styles (31) y Zoë Kravitz (36) se han convertido en una de las parejas más comentadas del momento. Y es que tras las recurrentes apariciones de ambos en ciudades como Nueva York y Roma, los rumores de un posible romance se han reavivado, aunque todavía sin confirmación oficial por parte de los protagonistas.
El cantante y la actriz fueron vistos el pasado 3 de septiembre en Brooklyn, caminando de la mano y con una actitud muy acaramelada en una 'coffee date'.
Sin embargo, no es la primera vez que la pareja se deja ver en actitud cariñosa. Semanas antes, el pasado 24 de agosto, fueron captados paseando por las calles de Roma; mientras Kravitz promocionaba el estreno de su última película, 'Bala perdida', coprotagonizada junto a Austin Butler -con quien también se le ha vinculado sentimentalmente recientemente- .
Aun así, no todas las fuentes parecen ponerse de acuerdo respecto a cuál es la etiqueta de su relación. Según medios como 'TMZ', la relación podría definirse como una 'amistad con beneficios', es decir, algo casual, sin etiquetas ni compromisos formales. Mientras que, otros medios, como 'Page Six' sostienen que "definitivamente son pareja".
Ambos llegan al presente con rupturas recientes: la actriz de 'Catwoman' terminó su compromiso con Channing Tatum en octubre de 2024, y Styles rompió con Taylor Russell en mayo de ese mismo año.
