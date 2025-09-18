¡Ay, mis estrellitas gamer!, agarraos a la butaca porque Nintendo e Illumination han decidido llevarnos directos a la órbita de la felicidad con la secuela de ‘Super Mario Bros. La Película’, que ya tiene nombre y fecha de estreno. Se llama ‘Super Mario Galaxy La Película’ (muy original) y llegará a los cines planetarios en abril de 2026. ¿Estás preparado para embarcarte en este viaje cósmico?

Del Reino Champiñón al Espacio Exterior

Tras el éxito rotundo de la primera película, que hizo que millones de personas de todo el mundo se pusieran a cantar "Peaches, Peaches, Peaches" en la ducha, la secuela no podía quedarse anclada entre castillos y tuberías. Ahora la aventura va aún más lejos, directa a la grandeza cósmica de ‘Super Mario Galaxy’, uno de los juegos más queridos de la historia de Nintendo.

Solo pensar en Mario corriendo por planetas esféricos, Peach con atuendo galáctico y los Lumas haciendo de las suyas con esos ojillos brillantes ya entran ganas de ir cogiendo entrada. Porque ¿imaginas todo esto en pantalla grande, con música orquestal y mucho humor nintendero? Pues eso.

Super Mario Galaxy La Película llevará a Mario y Peach al espacio en 2026 / CEDIDA

Reparto cósmico

Nintendo ya ha confirmado que el reparto principal regresa para la nueva travesía y es prácticamente el dream team de Illumination:

Chris Pratt será Mario, Anya Taylor-Joy pondrá voz a Peach y Jack Black volverá a ser Bowser (por favor, Miyamoto déjale cantar otra vez). Charlie Day dará su toque personal a Luigi, mientras que Keegan-Michael Key repetirá como Toad y Kevin Michael Richardson encarnará a Kamek, un papel a medida para el mago del Reino Champiñón.

¿De qué va la trama de Super Mario Galaxy La película?

La sinopsis oficial aún no se ha publicado, pero con este título, podríamos asumir que Mario y Luigi deben ser absorbidos por el espacio, probablemente en algún experimento loco de Bowser (porque él nunca aprende). Peach asumirá un papel aún más activo junto al dúo dinámico, liderando la exploración de nuevos mundos.

¿Qué más podemos esperar? Pues quizá Lumas o quizás incluso la linda Estela podrían aparecer también como guías y protectores del cosmos. Presumimos también que la película mezclará acción con momentos más emotivos, ya que ‘Galaxy’ siempre ha tenido este tono más poético. Mira, si de verdad añaden a Estela, prepárate para una avalancha de seguidores entusiasmados, porque esta chica es prácticamente la "Elsa" de Nintendo.

Una serie clásica de Wii

No está de más recordar que ‘Super Mario Galaxy’ (2007) y ‘Galaxy 2’ (2010) se publicaron para Wii, revolucionando lo que entendíamos como un juego de plataformas en 3D. La física de la gravedad, los paisajes planetarios, la música orquestal (todavía hay gente que escucha "Gusty Garden Galaxy" cuando le dan ganas de llorar) y su galáctica ambientación, convirtió la serie en uno de los clásicos más queridos de la casa. Ahora, ver este universo adaptado al cine es como cerrar un ciclo. Los mundos que nos enamoraron en los videojuegos cobrarán vida en el cine y lo harán con ese brillo de producción hollywoodense.

Un 2026 muy de Mario

Pero no se vayan que aún hay más, porque el anuncio de la película llega junto con la revelación de que ‘Super Mario Galaxy 1 y 2’ se publicarán para Switch y Switch 2 en octubre de 2025 en formato remasterizado, y que podremos hacernos con unos nuevos amiibo que se lanzarán en abril de 2026. En otras palabras, 2026 será el año más galáctico de Mario.

Lágrimas y estrellas

‘Mario Galaxy’ siempre ha tenido un aura mágica de hermosa soledad mezclada con esperanza y si la película logra capturar eso, manteniendo al mismo tiempo el humor desenfadado de la primera, será uno de los mayores éxitos cinematográficos de Nintendo. Claro, que queremos más música, una banda sonora orquestal más grande, a Peach cantando, y a Bowser gritando "Peaches, Peaches, Peaches" con una filarmónica espacial. Por pedir que no sea.