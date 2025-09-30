Nicole Kidman y Keith Urban se separan tras 19 años casados

Nicole Kidman y Keith Urban se han separado después de 19 años de casados, según han publicado las revistas estadounidenses People y TMZ.

La actriz ganadora del Oscar, de 58 años, y el cantante de country, de 57, se han separado, y una fuente le ha contado a 'People': " La hermana de Nicole [Antonia] ha sido un pilar y toda la familia Kidman se ha unido para apoyarse mutuamente". "Ella no quería esto", añade la fuente. "Ha estado luchando por salvar el matrimonio".

TMZ fue el primero en informar de la noticia de la ruptura, citando fuentes que afirmaban que la pareja ha estado viviendo separada desde principios del verano.

Contrajeron matrimonio en junio de 2006 y tienen dos hijas: Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 14.

Ex de Tom Cruise

Antes, la ganadora al Oscar en 2003 por 'Las Horas', estuvo casada con Tom Cruise durante 11 años. Se divorciaron en 2001, un año que marcó el fin de una de las relaciones más famosas de Hollywood en esa época.

El pasado verano, el 25 de junio, Kidman compartió una foto suya abrazando a Urban en Instagram para conmemorar su aniversario de bodas. "Feliz aniversario, cariño ❤️ @KeithUrban", escribió.

Kidman, quien recientemente terminó el rodaje de 'Practical Magic 2' en Londres, compartió "recuerdos de verano" en Instagram el 19 de agosto, mostrando el tiempo que pasó con sus hijas y su familia. Urban ha estado de gira, y su próxima parada está programada para el jueves 2 de octubre en Hershey, Pensilvania.

"Mi profundo amor"

En abril de 2024, Kidman le contó a 'People' sobre su "encantador" sistema de apoyo familiar, diciendo en ese momento: "Tengo tanta suerte de tener a Keith, que es simplemente mi amor, mi profundo, profundo amor. Eso me da la capacidad de ir y hacer lo que tenga que hacer porque sé a dónde puedo regresar".

La familia ha estado viviendo por separado "desde principios del verano", y actualmente Kidman se está haciendo cargo de sus hijas en común, según ha confirmado una fuente en TMZ.

Por su parte, la revista 'People' aseguró que la actriz de 'Eyes Wide Shut' no quería que su relación con el cantante de música country se terminara y que ella había "estado luchando por salvar el matrimonio".

Kidman y Urban se casaron en junio de 2006, un año después de haberse conocido, tras ser presentados por el actor australiano Geoffrey Rush en la gala G'Day LA.

