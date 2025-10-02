Así quedan los precios de Xbox Game Pass en España tras la reordenación de planes

La evolución de Xbox Game Pass sugerida por sus directivos en las últimas semanas se materializa ahora con el anuncio de una subida en los precios del servicio de suscripción de la compañía de Redmond. Los planes se verán afectados por cambios, con modificaciones importantes en las suscripciones, nuevas bonificaciones y un aumento significativo en el precio del plan más completo, el modelo Ultimate.

Incremento de precios

Empecemos con la información confirmada por Microsoft: desde el miércoles 1 de octubre de 2025, el precio mensual de los planes Essential y Ultimate aumentará a 8,99 y 26,99 euros al mes, respectivamente, con un incremento del 50% en este último. Sin embargo, el plan Estándar actual se convertirá en Premium y se ofrecerá a 12,99 euros al mes. A continuación, tienes un resumen de las nuevas funciones y el contenido previsto para cada plan del nuevo Xbox Game Pass.

Xbox Game Pass Essential - 8,99 euros al mes

Más de 50 videojuegos accesibles

Juegos en la nube ilimitados

Acceso al modo multijugador en las consolas Xbox

Hasta 25 euros canjeables en Microsoft Store con puntos de recompensa

Así quedan los precios de Xbox Game Pass. / Xbox

Xbox Game Pass Premium - 12,99 euros al mes

Más de 200 videojuegos accesibles

Nuevos juegos propios de Xbox disponibles dentro del año de su lanzamiento (con la excepción de Call of Duty, que está disponible desde el primer día)

Juegos en la nube ilimitados

Beneficios en el juego, incluidos los de Riot Games

Hasta 50 euros canjeables en Microsoft Store con puntos de recompensa

Xbox Game Pass Ultimate - 26,99 euros al mes

Más de 400 videojuegos accesibles

Más de 75 juegos nuevos disponibles desde el primer día cada año, incluidos juegos propios de Xbox

Fortnite Crew (a partir de noviembre), Ubisoft+ Classics y EA Play

Cloud Gaming ilimitado con mejoras de calidad

Beneficios en el juego, incluidos los de Riot Games

Hasta 100 euros para canjear en Microsoft Store con puntos de recompensa

Una revolución que tiene su coste

Microsoft llevaba semanas insinuando cambios en Xbox Game Pass y la subida de precios llega con la reordenación de planes y, previsiblemente, con la inminente llegada del próximo 'Call of Duty', un factor que podría haber impulsado el encarecimiento de la suscripción que incluye acceso a los juegos desde el primer día. Ahora solo falta comprobar cómo se lo tomarán los usuarios.