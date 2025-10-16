PS Plus Extra y Premium de octubre: 'Silent Hill 2', 'Until Dawn', y 'Tekken 3' entre otros

El catálogo PlayStation Plus continúa creciendo con una selección orientada al terror para preparar Halloween. Con esto presente, las mentes pensantes de Sony han anunciado los nombres de los juegos que se incorporan a los niveles Extra y Premium desde el martes 21 de octubre. La lista combina nuevas versiones de éxitos para PS5, aventuras narrativas, vampiros y un clásico de lucha.

‘Silent Hill 2 Remake’ (PS5)

Regresa el clásico de 2001 con una revisión integral de cámara, iluminación, animaciones y sonido. Mantiene el viaje de James Sunderland por la neblina de Silent Hill, con combates y puzles modernizados y un acabado audiovisual actual.

‘Until Dawn Remake’ (PS5)

La aventura de terror interactiva de Supermassive vuelve con reconstrucción gráfica y de audio, escenas reeditadas y presentación más cinematográfica. Decisiones ramificadas, sistema de relaciones entre personajes y secuencias de “quick-time” que señalan el destino del grupo en la cabaña.

‘V Rising’ (PS5)

Acción, rol y supervivencia con vista isométrica en la que encarnas a un vampiro que debe levantar su castillo, fabricar equipo y cazar jefes para desbloquear poderes. Soporta juego en solitario, cooperativo y servidores persistentes, con gestión de clanes, construcción modular y progresión de botín.

‘Yakuza: Like a Dragon’ (PS4, PS5)

RPG por turnos de la saga de SEGA con Ichiban Kasuga como nuevo cabeza de cartel. Sistema de “oficios” (jobs) que cambia habilidades, combates que aprovechan elementos del entorno y una historia larga con minijuegos, encargos y contenido urbano característico de la serie.

‘As Dusk Falls’ (PS4, PS5)

Drama interactivo sobre dos familias unidas por un atraco fallido en Arizona. Estilo visual ilustrado, estructura por capítulos con múltiples rutas y modo para jugar en grupo (local u online) con decisiones compartidas mediante mando o app, pensado para sesiones de sofá.

‘Poppy Playtime: Capítulo 1’ (PS4, PS5)

Terror en primera persona con puzles dentro de una fábrica de juguetes abandonada. El “grabpack” (manos extensibles) permite activar mecanismos, conducir energía y sortear peligros, combinando acertijos ambientales y persecuciones.

‘Wizard with a Gun’ (PS5)

Supervivencia con vista cenital para 1–4 jugadores ambientada en un mundo fragmentado. La gracia está en “fabricar” munición encantada que altera patrones de disparo, estados y control de masas; base propia ampliable y biomas que se reconfiguran en cada incursión.

‘Tekken 3’ Colección de Clásicos (PS4, PS5/Premium)

La entrega de la primera PlayStation llega con funciones de emulación modernas: rebobinado, guardado rápido, filtros de imagen y renderizado mejorado. Incluye los modos Arcade, Versus, Team Battle y Practice, además de la icónica intro en CGI y finales por personaje.

Además de estos títulos, recordar que también se pueden reclamar los juegos mensuales de PS Plus Essential. Son estos:

‘Alan Wake 2’ (PS5)

‘Goat Simulator 3’ (PS4, PS5)

‘Cocoon’ (PS4, PS5)

Un mes completo que combina terror con propuestas narrativas y acción, y que además recupera uno de los referentes del género de lucha de la primera PlayStation para los suscriptores de Premium.