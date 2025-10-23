Redes sociales
YouTube incorpora un temporizador para poner un límite diario al 'scroll' infinito de shorts
Los usuarios pueden establecer un tiempo máximo diario para ver los shorts, una vez alcanzado el límite, pausa el 'scroll' o la acción de desplazar un vídeo tras otro
EP
YouTube ha incorporado a la plataforma de vídeo un temporizador que permitirá gestionar el tiempo de visionado de los shorts, con el fin de ayudar a los usuarios a desconectar del 'scroll' infinito.
Los usuarios pueden establecer un tiempo máximo diario para ver los shorts, un nuevo ajuste de la aplicación de YouTube que, una vez alcanzado el límite, pausa el 'scroll' o la acción de desplazar un vídeo tras otro.
La pausa se acompaña de una notificación que información precisamente de que se ha alcanzado el tiempo establecido, pero puede quitarse, como informan desde TechCrunch.
Aunque el temporizador es una medida disuasoria que realmente no impide que los usuarios puedan seguir viendo vídeos, sí ofrece un momento de contacto con la realidad en medio del 'scroll' infinito, es decir, el consumo excesivo de shorts a consecuencia de su aparición automática en el 'feed'.
- Plantados en verano y retirados tres meses después: vecinos de Badajoz cargan contra la gestión del arbolado
- ¿A qué hora abre el mercadillo de Badajoz los domingos? Aquí tienes el horario completo
- Ya hay fecha para el sorteo de las VPO de Ronda Norte y Cuartón Cortijo
- Incidente en el aeropuerto de Badajoz: un avión golpea un hangar militar y se cancela el vuelo antes de despegar
- El detenido por la muerte de su pareja en La Codosera dice que creyó haber atropellado a su suegra y huyó por 'miedo
- 3.000 personas corren en Badajoz por la inclusión
- La Patrona de Badajoz visita la parroquia de San Juan Macías con motivo de su cincuentenario
- Goiko Grill cierra en Badajoz: la popular hamburguesería baja la persiana tres años después