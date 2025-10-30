E-sports
Worlds 2025: Movistar KOI cae ante T1 y se despide a las puertas de los playoffs
El único representante español dice adiós tras un 0-2 ante los vigentes campeones. Ahora G2 es el único equipo europeo en liza
Alberto Yañez - Elsotanoperdido
La fase suiza del Campeonato Mundial de ‘League of Legeds’ (Worlds) 2025 se ha clausurado y, por tanto, ya conocemos a los equipos que alcanzan la fase de playoffs. Por desgracia, Movistar KOI, no ha logrado la remontada y ha caído ante T1, actuales campeones del mundo, algo que les deja fuera de la competición.
KOI planta cara pero no puede
Pese a comenzar con dos derrotas consecutivas y un nivel mucho más bajo de lo esperado, el único representante español fue de menos a más en la competición y llegaba con alguna esperanza a la última ronda de la fase, jugándose el pase a playoffs en un enfrentamiento a vida o muerte frente a T1, vigentes campeones del mundo. En la arena los españoles fueron capaces de plantar cara y, aunque finalmente cayeron por 2-0, las partidas fueron realmente igualadas. Sin embargo, T1 se impuso en los momentos determinantes y se aseguró el pase a los playoffs.
Pese a caer eliminados y no llegar a la fase de playoffs, el nivel mostrado en este último enfrentamiento por los españoles ha sido muy superior a lo expuesto las últimas semanas, dejando alguna sensación positiva de cara a la próxima temporada. T1, por su parte, sigue sin estar al nivel del año pasado y su clasificación in extremis a los playoffs deja muchas dudas acerca de hasta dónde podrán llegar los vigentes campeones del mundo.
Ya están sellados los playoffs
Independientemente de Movistar KOI, la última ronda de la fase ha sellado los equipos que pasan a los playoffs con una ausencia muy notable, ya que Bilibili Gaming, el vigente campeón de la LPL china, ha vuelto a caer. Ha sido frente a Top Esports, que les han dejado varados sin llegar a la fase de playoffs. Golpe duro para un equipo que, sobre el papel, era uno de los favoritos a alzarse con el título de campeón.
Estos son los equipos que continúan en la competición tras la fase suiza de Worlds 2025:
Kt Rolster
Anyone’s Legend
Hanwha Life Esports
G2
Gen.G
CTBC Flying Oyster
Top Esports
T1
Worlds 2025 entra en la fase definitiva
Los playoffs enfrentarán a los ocho mejores equipos de ‘League of Legends’ del mundo en duelos donde el perdedor quedará eliminado definitivamente de la competición mientras que el vencedor estará un paso más cerca de coronarse campeón del mundo. En esta fase el dominio asiático es innegable, con siete de los ocho equipos asentados en el continente. El equipo que pone la nota discordante llega desde Europa y es G2, que tendrá que plantar cara en cuartos de final a Top Esports para seguir avanzando en la competición.
Así queda el calendario
Los cuartos de final de Worlds 2025 se disputarán los días 28, 29, 30 y 31 de octubre. Por su parte, las semifinales tendrán lugar los días 1 y 2 de noviembre. La gran final que coronará al nuevo campeón del mundo se ha reservado para el día 9 de noviembre. Todos los días los partidos serán a las 8 de la mañana (horario peninsular) y se jugará un solo partido diario.
Próximos enfrentamientos (cuartos de final)
Kt Rolster vs CTBC Flying Oyster (29/10, 08:00)
G2 vs Top Esports (30/10, 08:00)
Anyone’s Legend vs T1 (31/10, 08:00)
Recordar, que todos los enfrentamientos se pueden seguir en directo con comentarios en castellano en el canal de Twitch de LVP.
- Un aspirante a la plaza de David Sánchez en la Diputación de Badajoz recurrirá el nombramiento
- 32 funcionarios y 3 trabajadores del Ayuntamiento de Badajoz, a la espera de tomar posesión de su plaza
- Tensión en Valdepasillas: detenido un hombre tras un robo con arma blanca en plena calle
- Comienzan las obras de plataforma única en la calle Padre Rafael de Badajoz
- El Ayuntamiento de Badajoz sortea de nuevo los huertos urbanos para mayores: Así se pueden solicitar
- Un nuevo reto por las calles de la ciudad: 'Código Badajoz', el escape room que enseña de forma diferente
- Edición récord de la Ruta 091: más de 1.700 personas corren por el autismo en Badajoz
- La Policía Nacional interviene en un conflicto familiar en Los Colorines (Badajoz)