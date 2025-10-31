Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Multijugador Masivo Online

El MMO de El Señor de los Anillos se habría cancelado en medio de despidos en Amazon Games

El proyecto anunciado en 2023 tras un acuerdo con Embracer y Middle-earth Enterprises se queda en el aire

El MMO de El Señor de los Anillos se habría cancelado en medio de despidos en Amazon Games.

El MMO de El Señor de los Anillos se habría cancelado en medio de despidos en Amazon Games. / Elsotanoperdido

Alberto Yañez - Elsotanoperdido

Anunciado por Amazon en 2023, el MMO de mundo persistente que prometía abarcar hechos de ‘El Hobbit’ y ‘El Señor de los Anillos’ se habría cancelado, según anticipa parte del personal que ha salido por la puerta de la editora, ya que Amazon no lo ha anunciado oficialmente.

Fin de proyecto

No obstante, los desarrolladores despedidos esta semana afirman que el proyecto también ha terminado por ser víctima de la política que los ha dejado sin empleo. “Esta mañana me uní a los despidos de Amazon Games, junto con mis talentosísimos compañeros de New World y del nuevo juego de El Señor de los Anillos (¡les habría encantado!)”, asegura la ingeniera Ashleign Amrine en LinkedIn, donde también elogió a sus compañeros.

El MMO de El Señor de los Anillos se habría cancelado en medio de despidos en Amazon Games.

El MMO de El Señor de los Anillos se habría cancelado en medio de despidos en Amazon Games. / Elsotanoperdido

Era algo esperado, ya que hace semanas al anunciar alrededor de 14.000 despidos, la empresa aseguró que estaba reorientando su estrategia en el mercado de los videojuegos. Si bien antes invertía en títulos de larga duración como los MMO, actualmente parece que han pasado a centrarse en experiencias más casuales, muchas de ellas desarrolladas con inteligencia artificial generativa.

A la espera de noticias oficiales

Aunque Amazon aún no ha cancelado oficialmente su nuevo y ambicioso proyecto de rol, parece que es solo cuestión de tiempo que lo haga. De confirmarse, sería el segundo intento fallido de levantar un MMO en la Tierra Media bajo el paraguas de la compañía.

En 2019, la compañía anunció una colaboración con Leyou, posteriormente adquirida por Tencent, para crear un MMO ambientado en este universo de fantasía. Sin embargo, el proyecto fue finalmente cancelado en 2021 tras varios desacuerdos contractuales derivados de esa adquisición.

The Lord of the Rings Online – Tráiler

¿Qué nos queda?

Para los amantes de la Tierra Media, ‘El Señor de los Anillos Online’ (2007) sigue siendo una opción sólida. A pesar de que Amazon lo comparó con una “película en blanco y negro” para hablar del salto tecnológico respecto al cancelado MMO, el título aún cuenta con una comunidad estable, aunque pequeña para los estándares actuales de la industria del videojuego.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Nueva apertura en El Faro: llega la tienda de moda infantil que triunfa en toda España
  2. Un aspirante a la plaza de David Sánchez en la Diputación de Badajoz recurrirá el nombramiento
  3. Momento histórico en Badajoz: comienza la retirada de lodo del Guadiana contra el nenúfar
  4. 32 funcionarios y 3 trabajadores del Ayuntamiento de Badajoz, a la espera de tomar posesión de su plaza
  5. Muere el murguero pacense Antonio Mata
  6. Los bomberos acudieron a seis avisos por la tromba de agua durante la noche en Badajoz
  7. La Solidaridad de Badajoz con la dana: «La televisión no mostró ni la mitad de lo que vimos allí»
  8. La urbanización de la avenida Saavedra Martínez finaliza por completo: 'Se ha transformado esta parte de Badajoz

La Audiencia avala analizar las llamadas de la asesora de Begoña Gómez pero sin incluir Air Europa

La Audiencia avala analizar las llamadas de la asesora de Begoña Gómez pero sin incluir Air Europa

Amazon plantea un ERE para 1.200 trabajadores de sus oficinas corporativas de Madrid y Barcelona

Amazon plantea un ERE para 1.200 trabajadores de sus oficinas corporativas de Madrid y Barcelona

Sorprendido un hombre que volaba un dron sin permiso cerca del aeropuerto de Badajoz

Sorprendido un hombre que volaba un dron sin permiso cerca del aeropuerto de Badajoz

Los cuarteles de Albuerquerque, Guareña y Castilblanco se renovarán con ayuda de la Diputación de Badajoz

Los cuarteles de Albuerquerque, Guareña y Castilblanco se renovarán con ayuda de la Diputación de Badajoz

El euríbor encadena su tercera subida consecutiva y encarece por primera vez en dos años las hipotecas variables

El euríbor encadena su tercera subida consecutiva y encarece por primera vez en dos años las hipotecas variables

Los pavos reales de Castelar también salen de paseo: aparece uno en San Fernando

Los pavos reales de Castelar también salen de paseo: aparece uno en San Fernando

Un muerto y un herido tras la deflagración de una granada en la base militar de Viator, en Almería

Un muerto y un herido tras la deflagración de una granada en la base militar de Viator, en Almería

Así fue el concierto de Jordi Évole en Badajoz

Así fue el concierto de Jordi Évole en Badajoz
Tracking Pixel Contents