Hyrule Warriors-La Era del Destierro se lleva gran parte de la atención

Comienza otra semana y ya tenemos preparada la lista de juegos que se lanzarán entre el 3 y el 7 de noviembre de 2025. Llegarán nuevos títulos para Switch, Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series y PC, con nombres muy esperados y algunas propuestas menos conocidas, pero igual de interesantes.

Uno de los lanzamientos más destacados de las próximas jornadas es ‘Hyrule Warriors: La Era del Destierro’, un nuevo juego de acción estilo musou ambientado en el universo de ‘The Legend of Zelda’ que se lanzará exclusivamente para Nintendo Switch 2. También cabe destacar la llegada de ‘Syberia Remastered’, ‘Biped 2’, ‘Sonic Rumble’, ‘Let’s Sing 2026’, ‘Football Manager 26’ y ‘Europa Universalis V’, entre muchos otros. A continuación, tienes la lista completa con plataformas y fechas.

3 de noviembre

‘Tavern Keeper’ (PC)

‘Devil Jam’ (PC)

4 de noviembre

‘1000xRESIST’ (PS5, Xbox Series)

‘Europa Universalis V’ (PC)

‘Let’s Sing 2026’ (PS5, Xbox Series, Switch)

‘Satisfactory’ (PS5, Xbox Series)

‘7 Days Blood Moons’ (PC)

‘Football Manager 26’ (PS5, Xbox One, Xbox Series, PC, Móvil)

La popular franquicia de gestión de clubes regresa con ‘Football Manager 26’. La nueva versión prioriza el realismo comenzando por sus gráficos, que gracias a un nuevo motor ofrece jugadores y entornos aún más detallados. Los menús también se han rediseñado, facilitando especialmente el uso a los recién llegados. En cuanto a la jugabilidad presenta una IA mejorada para los atletas en el campo, especialmente en lo que respecta a sus instrucciones previas al partido y su posicionamiento táctico. Además, incluye las principales ligas de fútbol actualizadas del mundo.

5 de noviembre

‘Biped 2’ (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC, Switch)

‘Aeruta’ (PC)

‘Dead Static Drive’ (PC)

‘Sonic Rumble’ (PC, Móvil)

‘Sonic Rumble’ es un juego que combina velocidad, acción y competición en arenas repletas de obstáculos. Inspirado en los juegos de batalla por equipos, este título enfrenta hasta 32 jugadores en carreras llenas de obstáculos donde solo el más rápido se alza con la victoria. El formato cuenta con una amplia personalización de personajes y se centra en eventos de temporada que otorgan objetos cosméticos exclusivos. Se lanza para PC y smartphones en formato gratuito, e incluirá un sistema multiplataforma para que jugadores de diferentes plataformas puedan participar en la misma partida.

6 de noviembre

‘Syberia Remastered’ (PS5, Xbox Series, PC)

‘Of Ash and Steel’ (PC)

‘Unbeatable’ (PC, PS5, Xbox Series)

‘Long Drive North: Co-Op RV Simulator’ (PC)

‘Whiskerwood’ (PC)

‘The Last Caretaker’ (PC)

‘Hyrule Warriors: La Era del Destierro’ (Switch 2)

La serie ‘Hyrule Warriors’ regresa por todo lo alto con ‘La Era del Destierro’, un spin-off que promete expandir aún más el universo de ‘The Legend of Zelda’. Ambientado en una época oscura de la cronología, el juego presenta batallas épicas a gran escala contra cientos de enemigos y héroes clásicos de las franquicias de Nintendo. El sistema de combate también se ha perfeccionado, ofreciendo un mejor rendimiento y mayores posibilidades estratégicas.

7 de noviembre

‘Voidtrain’ (PC, Xbox Series)

‘Anima: Gate of Memories I & II Remaster’ (PC, PS5, Xbox Series)

‘My Little Puppy’ (PC)

Muchas opciones de estreno

Esto es todo. Como puedes comprobar entre Zelda, Sonic, clásicos tácticos de fútbol y novedades en prácticamente todos los géneros posibles, la semana viene cargada de posibilidades para todos los gustos ¿Tienes preferencias por alguno o quizá con más de uno? En todo caso, la próxima semana volveremos con más novedades y recomendaciones para seguir disfrutando de nuestras pasiones virtuales.