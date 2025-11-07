Murcia se prepara para el gran espectáculo de Teamfight Tactics con el segundo Spanish Major

Tras el éxito del primer Spanish Major de ‘Teamfight Tactic’s (TFT) celebrado en Barcelona, la ciudad de Murcia ya se prepara para acoger la segunda edición este sábado 8 de noviembre. Durante una jornada completa, los 32 mejores jugadores del país se enfrentarán en el Cuartel de Artillería de Murcia en un torneo que promete partidas apretadas, acciones milimétricas y un gran ambiente para la afición.

Los 32 mejores jugadores de España

El segundo Spanish Major está a punto de arrancar y los 32 mejores jugadores del país, clasificados por diferentes vías, se dan cita en la competición de referencia en España con una plaza para el Open de París en juego. Todo arropado por un ambiente competitivo y de compañerismo que caracteriza a la escena de ‘TFT’. A continuación, la lista completa de los 32 jugadores clasificados

Top 16 del clasificatorio abierto:

MKT mariusbros9

Dark King

TNI powermasacre

Bastida

Sastrinho

Fichaje73

TMD Marietee

MagicaL

FG Señor X

Yuta Okkotsu

Farruko TFT

TNI w4lker2

TMD Usur

Duty Freeess

FG PABLOMURO

Exter

Ganadores del clasificatorio universitario:

Manttex

MuSax

Clasificados a través de la Ladder Snapshot:

Odesza

Safo20

Xusoo

Ferni

BlackZa

Lele

Deinal

Estanishing

Invitados:

Reven

Manute

SnoodyBoo

Guillosko

AKAWonder

Dalesom

Clasificatorio open top 16. / .

Una celebración de la afición española

El Spanish Major es mucho más que una competición y, desde primera hora, el recinto ofrecerá una zona de visionado con pantallas gigantes para seguir cada partida, vibrar con cada roll, cada top 4 y cada cierre decisivo.

Aquellos que acudan también tendrán la ocasión de disfrutar en directo de una jornada oficial de “Aprende a jugar Riftbound”, pensada para que nuevos jugadores descubran el universo del juego de cartas de Riot de forma divertida y guiada. El evento contará con creadores de contenido expertos en Riftbound que amenizarán con demostraciones, partidas en directo y dinámicas interactivas. Entre ellos estarán Runeboys, Navalha, Ramekiano y Damkalloh.

Pack de bienvenida y eventos para la afición

Los visitantes recibirán un pack de bienvenida con obsequios conmemorativos del evento, entre ellos un pin oficial del Spanish Major, una alfombrilla y una pulsera personalizada, además de otras sorpresas. En paralelo, una zona interactiva ofrecerá actividades, minijuegos y concursos temáticos relacionados con ‘TFT’, con opción de ganar premios y compartir la experiencia con otros aficionados.

El espacio contará con photocall temático y un área dedicada a los TFT Clubs, donde los asistentes podrán conocer a las principales organizaciones del país, participar en dinámicas y descubrir cómo integrarse en la escena competitiva. Algunos de los creadores de contenido más reconocidos del panorama nacional estarán como costreamers oficiales, con retransmisiones en directo, entrevistas y análisis desde el recinto.

Esta mezcla entre competición, espectáculo y afición convierte al Spanish Major de Murcia en un evento de referencia para el ecosistema de ‘Teamfight Tactics’ y la región se reafirma como punto importante en la descentralización del panorama competitivo español, demostrando que las grandes citas de eSports pueden vivirse con la misma intensidad en cualquier rincón del país.

Cómo conseguir entradas

La primera edición, celebrada en julio en Barcelona, fue un éxito rotundo para la escena española que agotó las entradas y ofreció más de siete horas de retransmisión en directo con cinco streams simultáneos y un nivel competitivo altísimo. En aquella ocasión, Guillosko se coronó campeón en un gran ambiente de compañerismo. Si deseas acudir al Major de Murcia, en el momento de redactar esta nota aún quedan algunas entradas disponibles, pero conviene darse prisa porque no durarán mucho tiempo.