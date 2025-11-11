Square Enix confirma una nueva ronda de despidos masivos y acelera su plan de automatización IA.

Corren tiempos de cambio en Square Enix, al menos así lo ha confirmado el presidente Takashi Kiryu, que anticipa una reforma estructural internacional con el objetivo de hacer que sus operaciones fuera de Japón sean más eficientes. Los recortes afectan a “casi todas las áreas” de las unidades europeas y norteamericanas, incluyendo informática, marketing, control de calidad, planificación, ventas y 'publishing'.

Fuentes internas citadas en un documento oficial señalan que aproximadamente 140 empleados han sido advertidos de que sus puestos están en riesgo solo en la oficina de Londres. Además de estos recortes, la empresa comunicó al resto de la plantilla que deberán cumplir con mayores requisitos de presencialidad, como parte del nuevo modelo organizativo.

Costes bajo control y objetivos de eficiencia

Según el comunicado, Square Enix pretende ahorrar más de 3.000 millones de yenes al año (18,75 millones de euros) como resultado de la reestructuración occidental y la simplificación organizativa del área editorial, que pasará de once divisiones a solo cuatro. La nueva estructura estará dirigida por un director de Marketing (CMO) global, responsable de integrar los datos, el marketing y la estrategia comercial bajo una visión unificada basada en métricas. “El objetivo es construir un modelo sostenible a largo plazo, con equipos más eficientes y el uso estratégico de la IA para acelerar el desarrollo”, explican.

Esta es la segunda oleada consecutiva de despidos en las sucursales de la empresa fuera de Japón. La primera tuvo lugar en 2023 pero, según Kiryu, el modelo adoptado entonces “no dio los resultados esperados”, algo que ha llevado a la dirección a adoptar un planteamiento más drástico en 2025.

El documento también confirma que la empresa está llevando a cabo una profunda reestructuración global, centrada en la centralización de las operaciones en Japón y en la adopción de automatización masiva en los procesos de desarrollo. Según el plan, pretende automatizar hasta el 70% de las tareas de control de calidad (QA) y depuración para finales de 2027, a través del proyecto ‘Joint Development of Game QA Automation Technology Using Generative AI’. El programa, realizado en colaboración con el Laboratorio Matsuo-Iwasawa de la Universidad de Tokio, ya reúne a más de diez ingenieros e investigadores dedicados a la creación de algoritmos generativos para pruebas de juegos.

El informe también menciona el cierre de estudios de desarrollo internacionales y la transferencia de funciones a Japón, para integrar globalmente la gestión de IP y optimizar recursos. Se prevé registrar 11.800 millones de yenes (73,75 millones de euros) en costes de reestructuración en el ejercicio que cierra en marzo de 2026.

Los expertos observan riesgos

A pesar del discurso sobre la modernización, la adopción de la IA en áreas sensibles del desarrollo preocupa en la industria. En una entrevista reciente con el sitio Automaton, Motoi Okamoto, productor de la serie ‘Silent Hill’, advertía que "la IA puede realizar tareas complejas, pero no reemplaza los elementos creativos que definen un juego memorable". Square Enix, sin embargo, afirma que el uso de la tecnología no eliminará la necesidad de mano de obra humana en etapas críticas, y que la supervisión creativa seguirá estando a cargo de equipos especializados.

Square Enix busca nuevos caminos

La nueva ronda de recortes llega apenas unos meses después de una reorganización estratégica en mayo de 2025, cuando la empresa presentó un plan basado en cuatro pilares:

-Optimización del desarrollo del entretenimiento digital

-Fortalecer las relaciones con audiencias globales

-Equilibrio entre rentabilidad para el accionista e inversión en crecimiento

-Transición a una estrategia multiplataforma

El último punto representa uno de los cambios más significativos en la filosofía de la compañía. Square Enix ha estado reduciendo las exclusivas y ampliando el alcance de sus principales franquicias, que ahora están disponibles en diferentes plataformas. Además, la editorial ha cancelado proyectos considerados de baja rentabilidad y ha optado por "pasar de la cantidad a la calidad", centrando sus recursos en títulos con mayor interés comercial.

Nuevo juego corporativo

La compañía mantiene el marco de equilibrio entre inversión en crecimiento y retornos al accionista, con dividendos estimados de 15.500 millones de yenes (96,88 millones de euros) en el ejercicio que finaliza en marzo de 2026, split 3:1 en octubre de 2025 y un plan de inversiones estratégicas de 80–100 mil millones de yenes (500–625 millones de euros) en áreas como IA y ‘data marketing’. La previsión revisada sitúa el beneficio atribuible en 169 mil millones de yenes (1,06 millones de euros) - desde 287 mil millones de yenes (1,79 millones de euros). Al apostar por la inteligencia artificial para reemplazar procesos humanos, la empresa asume un riesgo, puesto que la eficiencia puede aumentar, pero tendrá que mantener la identidad creativa que le ha permitido disfrutar de tantos éxitos durante décadas.

Si la iniciativa prospera podría redefinir el estándar de producción de videojuegos. De lo contrario, puede convertirse en un aviso sobre los límites de la automatización creativa.