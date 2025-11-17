Cayetano Rivera atribuye su accidente de tráfico a un despiste y asegura sentirse acosado.

El torero Cayetano Rivera ha atribuido este lunes a un “despiste” el siniestro vial que sufrió contra una rotonda de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), no ha aclarado si se negó ante la Policía Local a someterse a las pruebas de alcoholemia y ha asegurado que se siente “acosado” ante el que considera un “juicio popular” y un “circo”.

A las puertas del Tribunal de Instancia de Alcalá de Guadaíra donde ha sido citado este lunes tras lo ocurrido cerca de su casa el pasado 7 de noviembre, ha declarado a los periodistas que “lo que tenga que decir", se lo dirá al juez y que este tomará “la decisión que tenga que tomar y se acabó”.

El torero siente que se enfrenta a un “juicio popular paralelo” por parte de los medios de comunicación: “Una rotonda, ningún coche implicado, ninguna persona implicada, solamente yo. ¿Qué problema hay?”, ha recalcado Rivera.

El torero ha dicho además que físicamente se encuentra “bien” y que, desde el punto de vista anímico, está intentando llevar el “acoso” al que se siente sometido “lo mejor posible”.

No ha aclarado si se negó o no a someterse a las pruebas de alcoholemia que le requirieron los agentes que se personaron en su domicilio tras el siniestro vial, y ha apostillado ante los medios que no puede decir nada “que no pueda demostrar con hechos”.

“Lo que quiero es simplemente terminar con esto. Un percance mínimo que le podría haber pasado a cualquier persona. Mi culpa, haberme despistado, lo siento”, ha sentenciado.