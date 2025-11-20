Violación de la privacidad
Meta, condenada a pagar 479 millones a la prensa digital española por competencia desleal en Facebook e Instagram
Un juzgado condena el gigante tecnológico estadounidense a indemnizar a decenas de medios de comunicación de España al infringir el Reglamento Europeo de Protección de Datos
Sentencia histórica contra Meta. Un juzgado de Madrid ha condenado este jueves al gigante tecnológico estadounidense a pagar una multa de hasta 479 millones de euros con la que indemnizará a la prensa digital española por competencia desleal en sus dos principales plataformas, Facebook e Instagram.
La sentencia se debe a que la compañía dirigida por Mark Zuckerberg habría violado el Reglamento Europeo de Protección de Datos, la pionera normativa de la Unión Europea que garantiza la privacidad de los usuarios.
