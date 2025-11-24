Fortnite Capítulo 7: plazos de estreno, un capítulo inédito de Kill Bill y nuevas mecánicas

Estamos muy cerca del lanzamiento de ‘Fortnite Capítulo 7’, la nueva gran actualización del fenómeno gratuito de Epic Games, que hasta dentro de unos días se mantendrá entre bambalinas digitales. Pero aquí con un espíritu valiente intentamos descubrir qué nos espera en esta nueva etapa a través de informaciones oficiales, movimientos en la editora y las inevitables filtraciones. Descubramos juntos que nos depara el futuro inmediato del juego.

¿Cuándo sale Fortnite Capítulo 7?

Dado que el evento Hora Cero tendrá lugar la noche del sábado 29 de noviembre de 2025, en torno a las 20:00 (hora peninsular española), es decir, el próximo sábado, podemos afirmar con bastante certeza que el Capítulo 7 comenzará a lo largo del siguiente domingo 30 de noviembre de 2025 (una vez finalice el mantenimiento habitual).

Obviamente, podría haber problemas con el mantenimiento programado, y también es posible que la inactividad dure algunas horas más o, en el mejor de los casos, algunas horas menos. También existe la posibilidad de que los servidores se desconecten durante menos tiempo del previsto, permitiendo a los jugadores disfrutar de todas las nuevas funciones incluso la noche del 30 de noviembre, pero este es un escenario poco probable.

¿Qué skins podemos esperar?

A partir de las fotos y vídeos publicados por el personal que asistió al evento organizado por Epic Games para presentar el séptimo capítulo, todo apunta a que el Pase de Batalla incluirá tanto el aspecto de Marty McFly (protagonista de ‘Regreso al futuro’) como el de la Novia (protagonista de ‘Kill Bill’).

También habrá algunos aspectos originales de Epic, como un león con atuendo veraniego y un oso. Epic Games ha vinculado el aspecto de Gogo Yubari a una iniciativa relacionada con los cines estadounidenses, donde se distribuirá primero para luego llegar a la tienda de objetos, mientras que el de Yuki Yubari estaría ligado al contenido de la nueva historia.

Un guion inédito de Kill Bill

En el Capítulo 7 Temporada 1 también encontraremos La venganza de Yuki, un espacio destinado a los seguidores de la saga cinematográfica dirigida por Quentin Tarantino. Si no lo sabes, nos referimos a un capítulo inédito del guion de ‘Kill Bill’ mencionado a menudo por el director. En este fragmento de historia que nunca llegó a filmarse, presenciamos un intento de venganza por parte de Yuki Yubari, que intentará matar a la Novia en nombre de su hermana Gogo.

Para ponerlo en contexto, Gogo Yubari no es otra que la colegiala que aparece en la primera película y que, a pesar de su dulce apariencia, en realidad era una letal asesina armada con una especie de kusarigama. Todavía no sabemos cómo se desarrollará la escena, pero la participación de Tarantino en el evento de presentación podría sugerir que el director ha colaborado directamente con Epic Games para crear una versión virtual de la misma con los personajes del “free to play”.

Un nuevo modo de juego

También circulan rumores sobre una variante de juego inédita. Esta sería un modo Solo vs. Bot, en el que los jugadores podrían tener la oportunidad de enfrentarse exclusivamente a oponentes de IA, pero no conocemos los detalles específicos de este modo ni cómo se integrará en el sistema de progresión.

Cambios en la jugabilidad

Además de una interfaz de usuario renovada, otra línea de recientes filtraciones asegura que en el ‘Capítulo 7’ también se esperan cambios importantes en la jugabilidad. Uno de ellos sería la posibilidad de ponerse al volante de las furgonetas de reaparición, vehículos que permiten resucitar a los jugadores eliminados durante la partida. Otra novedad importante tiene relación directa con la tormenta, que no necesariamente se reduciría en un círculo pequeño, sino que también podría adoptar formas más o menos complejas. Pero como en todo, será el tiempo el que despeje todas estas dudas. Al menos no tardemos demasiado en descubrirlas.