Dead Island 3 existe y hasta tiene planes de lanzamiento en consolas y PC

Los responsables de Dambuster Studios confirman oficialmente que ‘Dead Island 3’ está en desarrollo. Sin embargo, el anuncio no se ha realizado mediante una presentación o evento específico, sino que se ha producido a través del último informe de su estado financiero correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2025.

En ese mismo documento, el desarrollador confirma que la siguiente entrega de su formato de supervivencia está siendo creado por un equipo de 194 personas. Además, el estudio cree que podrá lanzar el título en el primer o segundo trimestre de 2028, así que aún tardará un tiempo en llegar a nuestras consolas y ordenadores.

Expertos en desarrollos prolongados

Sin embargo, dado que 'Dead Island 2' arrastró un desarrollo especialmente largo con varios cambios de manos incluidos, la espera prevista para la tercera entrega resulta bastante más contenida. Este será el segundo trabajo del desarrollador con la marca después de hacerse cargo de la última entrega publicada tras varios relevos durante su producción.

Dead Island 2 todavía tenía adaptaciones en el radar

En su informe financiero, los responsables del proyecto anticipan que la mayoría de sus miembros comenzaron a trabajar en ‘Dead Island 3’ en octubre de 2024, después del lanzamiento de la versión definitiva del segundo juego, que incluía todos sus paquetes de contenido extra y varias correcciones de errores.

Sin embargo, se señala que el trabajo en el juego anterior todavía no estaba completamente cerrado. En ese informe se explica que parte del equipo seguía rematando las versiones para Mac y Amazon Luna. A día de hoy, ‘Dead Island 2 Ultimate Edition’ ya está disponible tanto en ambas plataformas, así que el estudio debería tener concentrados más recursos en ‘Dead Island 3’.”

Con esas versiones ya publicadas, los equipos de pruebas y control de calidad también deberían centrar su atención en la próxima entrega. "Partes del juego se encuentran en fase de producción inicial con funciones, activos, personajes, mundo y diseño de la historia progresando al ritmo esperado", explican.

¿Cuándo se publicará Dead Island 3?

Por ahora, no se ha dado una fecha cerrada ni se ha presentado el juego de forma oficial. La referencia más concreta aparece en su documentación financiera, donde el estudio sitúa el estreno en el primer o segundo trimestre de 2028, una previsión que equivale a algún momento entre enero y junio de ese año.

Como referencia sobre el estado de la saga, según Deep Silver y Dambuster, ‘Dead Island 2’ vendió más de un millón de copias en tres días. Poco después el título superó los tres millones de unidades y hasta ahora ha reunido a más de siete millones de jugadores en total.