Telefónica acelera su ecosistema innovador en Extremadura e impulsa una nueva generación de emprendedores

El emprendimiento en Extremadura ha dejado de ser un fenómeno aislado para convertirse en una estrategia territorial con visión de largo plazo. La presencia de Telefónica ha sido fundamental para consolidar esta evolución, aportando no solo conectividad, sino también metodologías de aceleración, herramientas tecnológicas y una red de expertos y mentores que sirven de puente entre los proyectos locales y los mercados nacionales e internacionales.

Este impulso se materializa en tres espacios complementarios, cada uno con una orientación concreta, pero que juntos ofrecen un itinerario casi completo para cualquier emprendedor: acelerar, prototipar, conectar, certificar y escalar.

Extremadura Open Future

Extremadura Open Future es un programa de innovación y aceleración de startups impulsado por la Junta de Extremadura y Telefónica. Su objetivo es apoyar a emprendedores con proyectos tecnológicos o digitales mediante formación especializada, mentorización, acompañamiento empresarial y acceso a una amplia red de expertos, inversores y empresas. La Atalaya, el hub de innovación ubicado en Badajoz, que se ha convertido en un punto de referencia para emprendedores de dentro y fuera de la región.

Desde su inicio, el programa Extremadura Open Future ha obtenido cifras que reflejan su impacto: cerca de 200 candidaturas recibidas en las 14 convocatorias lanzadas hasta el momento. Ha impulsado más de 60 startups, de las cuales el 55% se encontraban constituidas como empresa al final del programa y un 42% facturaban al finalizar la aceleración. Además, las tasas de supervivencia son prometedoras: un 44% de pervivencia al primer año y un 43% al segundo año, consolidando el ecosistema emprendedor de la región.

Hace escasas semanas, tres nuevas startups han sido seleccionadas para unirse al programa. Drenpos, LiveMap y TuriEx, tres iniciativas que muestran perfiles muy distintos, pero que comparten la voluntad de transformar digitalmente áreas clave de la actividad económica y social.

Un Comité de Selección integrado por representantes institucionales de la Junta de Extremadura, Telefónica, Fundecyt–PCTEX y un equipo especializado de mentores, evaluó un gran número de candidaturas antes de escoger a los proyectos finalmente admitidos. La decisión se basó tanto en el potencial innovador de cada propuesta, como en su capacidad para generar un impacto positivo en sus respectivos sectores. A lo largo de los ocho meses de aceleración, los equipos tendrán acceso a un amplio abanico de recursos: mentorías individuales impartidas por expertos del sector, formación práctica en ámbitos clave del emprendimiento, apoyo tecnológico y una red de contactos que facilita la creación de sinergias y oportunidades de negocio. El acompañamiento de Telefónica es fundamental, ya que aporta infraestructura, conocimiento del mercado y una sólida experiencia en programas de innovación abierta.

La Atalaya: un motor de referencia en España

El hub de innovación La Atalaya no solo se ha consolidado en Extremadura, sino que ha logrado posicionarse entre los lugares más destacados de España para el impulso de startups tecnológicas. Su ascenso en el Ranking Funcas 2025, donde ha alcanzado la categoría de Aceleradoras Avanzadas situándose en el puesto 19, evidencia la calidad de su trabajo y la relevancia de su metodología. Se trata de la única aceleradora extremeña dentro de esta categoría, lo que subraya su singularidad y su creciente prestigio.

Desde su puesta en marcha en 2019, La Atalaya ha acompañado a startups en procesos de aceleración centrados en sectores de alto impacto como el IoT, la e-health, el fintech o el big data. Su misión es clara: identificar proyectos con capacidad de escalar, consolidarse en el mercado y contribuir al desarrollo económico y social de Extremadura.

El Círculo: el iHub cacereño que impulsa los estándares abiertos

En la provincia de Cáceres, el proyecto El Círculo —impulsado por la Diputación de Cáceres y vinculado a la red internacional FIWARE— ha evolucionado hasta convertirse en un FIWARE iHub orientado a la digitalización empresarial y a la creación de soluciones basadas en datos. Su enfoque es claro: fomentar la adopción de tecnologías abiertas que permitan a las pymes y emprendedores desarrollar productos interoperables y escalables, especialmente en sectores estratégicos para la región como el turismo, el agroalimentario o la gestión ambiental.

El Círculo actúa como espacio de formación, experimentación y co-creación. Allí se organizan bootcamps, talleres tecnológicos, laboratorios prácticos y programas de apoyo diseñados para acercar a los emprendedores a los retos reales de las instituciones y empresas. Su adhesión a FIWARE permite además que los proyectos tengan acceso a una red global y a estándares tecnológicos reconocidos en ámbitos como las smart cities o el internet de las cosas (IoT).

Su objetivo a medio plazo es obtener la primera estrella FIWARE y la certificación de un técnico en innovación del centro, consolidando a El Círculo como un referente en tecnología abierta y transformación digital. Esta nueva etapa aportará un valor añadido a las empresas, que podrán probar y desarrollar soluciones basadas en FIWARE aprovechando la plataforma de datos de la Diputación de Cáceres, fortaleciendo así su competitividad e impulso innovador.

FIWARE Space: innovación aplicada desde Badajoz para toda la región

En paralelo, la Diputación de Badajoz impulsa FIWARE Space, un centro de innovación gestionado junto a Telefónica, situado en el Parque Científico y Tecnológico de Extremadura (PCTEX). Este espacio forma parte de la estrategia “Badajoz Es Más” y tiene como objetivo fomentar la creación de soluciones inteligentes basadas en FIWARE, facilitando tanto la formación técnica como la certificación y la entrada en el mercado de los proyectos participantes.

FIWARE Space funciona como una plataforma de conexión entre equipos emprendedores, empresas consolidadas y administraciones públicas. A través de retos tecnológicos, formación, programas de prototipado y acompañamiento personalizado, el centro busca generar un impacto directo en la modernización de servicios públicos y en la competitividad de las pymes. Las oportunidades que ofrece son diversas: testeo de soluciones, acceso a tecnología avanzada, acompañamiento en la búsqueda de financiación y apoyo para la comercialización.