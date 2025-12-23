Nacimiento
Enrique Iglesias y Anna Kournikova, padres por cuarta vez
El cantante y la extenista han publicado en Instagram una imagen del bebé, que nació el pasado 17 de diciembre
EFE
El cantante Enrique Iglesias y la extenista Anna Kournikova dieron la bienvenida a su cuarto hijo, que nació el pasado 17 de diciembre, según muestra la foto que publicaron este lunes en Instagram.
En la imagen, publicada por ambas celebridades, se muestra al recién nacido, cuyo sexo no se informa ni otros detalles, envuelto en una manta de hospital blanca de rayas rosa y negro, al igual que la sábana de la pequeña cuna en el que duerme, y un gorro rosa de rayas azules, junto a un pequeño peluche de un perezoso.
Los padres sólo acompañaron la imagen con el mensaje "My Sunshine 17/12/2025".
El hijo del reconocido cantante español Julio Iglesias, de 50 años, y la extenista rusa, de 44, quien dio a conocer el pasado agosto su embarazo, son padres de los mellizos Nicholas y Lucy, de siete años, y de Mary, de cinco.
En la red social han publicado fotos de sus hijos y diversos momentos en los que comparten con ellos.
- El Ayuntamiento de Badajoz aprueba destinar 11 millones de euros a la construcción de viviendas de protección oficial
- Los bomberos de Badajoz se manifiestan: 'Estamos en una situación límite
- Mercadillo navideño de la plaza Alta: 'funciona, pero tiene que cuajar
- El Hospital Centro Vivo de Badajoz acoge el rastrillo solidario en el que 'siempre toca'
- La Noche de los Deseos regresa a Badajoz el 27 con 3.000 farolillos biodegradables
- Bamba, de Gambia a Badajoz en busca de su final feliz
- Adiós a las salpicaduras y el traqueteo: la plaza más céntrica de Badajoz y varias calles renuevan el pavimento
- Badajoz dejará de aplicar descuentos en el autobús urbano el 1 de enero