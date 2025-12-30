Quizá tengas guardados en casa algunos juegos de mesa de los 90 que hoy valen dinero

Qué mejor que la temporada festiva para dar un caluroso abrazo a los juegos de mesa. En España el significativo auge que se vivió en este ámbito en los años 90, nos dejó una curiosa mezcla dominada por grandes cajas, muchas piezas y calidad en la producción. No obstante, como todo lo relacionado con el coleccionismo, además del producto hay que tener en cuenta el estado de conservación de la caja, las instrucciones, insertos de cartón, bolsas originales, troqueles sin usar y en algunos casos, material extra. Una esquina hundida, humedad o una bolsita “misteriosamente desaparecida” pueden bajar el precio sin piedad. También conviene comprobar edición, idioma y año, puesto que hay reediciones, relanzamientos y versiones modernas muy parecidas que, para los coleccionistas, no tienen valor alguno.

HeroQuest y sus expansiones noventeras

Aunque el juego base arrancó a finales de los 80, en España mucha gente lo vivió como “un juego de los 90” por la circulación de cajas y, sobre todo, por las expansiones. Cuando aparece un lote bien conservado con ampliaciones de principios de los 90, la cifra sube bastante. Hay anuncios en España por 600€ para un pack con ‘El retorno del Lord Brujo’, ‘La Torre de Kellar’ y el kit de diseño, todo completo y sin pintar. Si hablamos del juego base también hay mercado. Un ‘HeroQuest’ completo, inventariado y en buen estado se vende por unos 180€.

Cruzada Estelar, ciencia ficción con caja grande

‘Cruzada Estelar’ fue otro de esos gigantes que llegaron a muchas casas españolas y que hoy se pagan bien si está bien conservado. Un ejemplar “Completo” se puede vender por unos 350€. Aquí conviene mirar dos cosas. Que estén todas las miniaturas, peanas, cartas y marcadores, y que la caja no haya sufrido degradación. Son juegos con mucho cartón y plástico, un combo perfecto para que el tiempo haga de las suyas si se guardó mal.

Battle Masters, el juego que ocupaba media mesa

Pocos títulos resumen mejor cierta época que ‘Battle Masters’. Caja enorme, mapa de juego desplegable, un buen puñado de figuras y el eterno problema de “esto no cabe en la estantería”. En España hay anuncios por 195€ para una unidad completa y con material sin destroquelar. Antes de ponerlo a la venta, revisa si siguen las pegatinas sin usar, si hay piezas aún en el árbol y si faltan cartas o marcadores.

Aventuras en Dungeons & Dragons

Los juegos de ‘Dragones y Mazmorras’ con sello de Borrás también aparecen en el mercado de segunda mano español. A menudo se refieren a la caja negra, una edición de iniciación pensada para acceder a la experiencia sin pasar antes por manuales densos. Nació como versión básica de TSR publicada en 1991 y llegó a nuestro país en el verano de 1992, con una distribución orientada a jugueterías tradicionales y con recomendación a partir de 11 años. Aunque el precio baila mucho según el estado del conjunto, hay anuncios por 50€ en lotes sin dados, sin el mapa de juego, y otras piezas que faltan. Imagina si descubres que tienes el set completo.

Atmosfear en vídeo y castellano

En los 90 hubo juegos que venían con apoyo audiovisual. De modo que, si la cinta original o el material asociado no está incluido, el conjunto pierde sentido y cae el precio. Un ejemplo en España es ‘Atmosfear 2’ con VHS en castellano, vendido como expansión completa por 49,95€. En nuestro territorio también se lanzó una edición alternativa de ‘Atmosfear: Los Emisarios’, que se comercializó como una versión con materiales más económicos. Esta composición puede alcanzar precios muy elevados.

Catán y otros clásicos en circulación

Pero no todo noventero se paga “a lo grande”. Hay juegos muy conocidos que siguen editándose y, por tanto, su valor suele ser más estable. Aquí entran marcas como ‘Catán’, ‘Carcassonne’ o ‘Aventureros al Tren’, que aparecen a menudo en el mercado de segunda mano. En estos casos el valor no suele depender de la “antigüedad”, sino de elementos como la edición e idioma, estado real de la caja y piezas o si incluye ampliaciones o elementos extra.

Antes de guardarlos otra vez

En contrapartida, si crees que tienes una pieza interesante y no quieres correr a poner un anuncio, lo sensato es conservarla bien para que no pierda valor por un descuido tonto. Evita trasteros con humedad y cambios bruscos de temperatura. Para el cartón y el papel, lo básico es guardar en horizontal, sin peso encima y separar reglamentos o troqueles con una bolsa limpia para que no se rocen. Si la caja ya está erosionada, una funda protectora ayuda a que no se abra más por las esquinas.

En figuras y juguetes con accesorios pequeños, lo mejor son bolsas individuales. Un último consejo, igual de práctico. Para limpiar no uses productos agresivos. En plástico antiguo suele funcionar mejor un paño ligeramente humedecido que cualquier invento. Por último, si las piezas tienen pegatinas o serigrafía, trata esa zona como si fuera delicada, porque lo es.