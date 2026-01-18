Crisis 'royal'
La princesa Eugenia de York ha roto el contacto con su padre, Andrés Mountbatten, por el caso Epstein
'The Mail on Sunday' publica que la ruptura es similar a la que existe entre los Beckham: "No hay contacto ninguno, nada. Es como Brooklyn Beckham: ella lo ha cortado por completo"
Laura Estirado
La princesa Eugenia de York ha cortado todo contacto con su deshonrado padre a raíz del escándalo de Jeffrey Epstein, según ha revelado este domingo 'The Mail on Sunday'.
Andrés Mountbatten-Windsor, quien fue despojado de sus títulos reales en octubre por sus vínculos con el magnate pedófilo, está "devastado" por el distanciamiento de su hija menor, tras las nuevas revelaciones sobre la relación del hermano del rey Carlos III con el financiero.
Esto significaría que Eugenia, de 35 años, no ha hablado desde entonces con su padre, a quien tampoco visitó por Navidad.
Lucha contra el tráfico sexual
En el caso de Eugenia, quien fundó el Colectivo Antiesclavitud para ayudar a combatir el tráfico sexual, el enfado se agrava ante la negativa de su padre a disculparse con las víctimas de Epstein, publica el dominical.
Una fuente le dijo al Ministro de Relaciones Exteriores que la ruptura es similar a la que existe entre los Beckham: "No hay contacto ninguno, nada. Es como Brooklyn Beckham: ella lo ha cortado por completo".
Beatriz, más conciliadora
Por su parte, la hermana mayor, la princesa Beatriz, también hija de Sarah Ferguson, está adoptando una postura diferente, y mantiene las formas y el contacto con su padre, para salvar -en la medida de lo posible- algo de su maltrecha reputació dentro de la familia real británica.
Por ejemplo, Beatriz sí invitó a su padre al bautizo de su hija Athena, de 11 meses, en Londres el mes pasado, si bien el hermano del rey después no acudió a la fiesta posterior. Tampoco está claro si en aquella ocasión Eugenia y su padre hablaron.
Esta ruptura entre hija y padre agrava aún más la caída en desgracia del expríncipe, a punto de abandonar Royal Lodge, su hogar en Windsor Estate, su hogar durarnte décadas. Justo la semana pasada comenzaban a cargarse algunos de sus enseres en un camión de mudanzas.
Andrés se trasladará a una propiedad familiar temporal en Sandringham Estate, en Norfolk, en las próximas semanas hasta que acaben las reformas en la cercana Marsh Farm, su nuevo hogar, para finales de marzo.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Diputación de Badajoz se plantea auditar a qué se destina su aportación económica a la Escuela de Artes y Oficios
- La mujer asesinada en Badajoz contó cuando la auxiliaron que su marido la había maltratado 'toda la vida
- La cofradía de Las Descalzas de Badajoz prescinde de la asociación de costaleros San José para sacar sus pasos
- Udaco se despide de Badajoz después de 60 años de historia
- El consejero de Economía visita el taller de Badajoz que diseña cascos para Marc Márquez, Carlos Sainz o Laia Sanz
- El PSOE de Badajoz pide una reflexión 'rigurosa' y 'con criterio' sobre la retirada de las luces del Puente de Palmas
- La primera universidad privada de la región cuenta con empezar a funcionar en Badajoz el próximo curso
- Badajoz despierta con olor a migas y solidaridad