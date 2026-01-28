'Fable' vs 'GTA 6': ¿qué le quedará a Xbox después del gran lanzamiento de Rockstar?

El sector del ocio interactivo se prepara para el cruce de dos de los estrenos históricamente más esperados para sus correspondientes parroquias. Se trata de regresos reclamados durante lustros, de las evoluciones soñadas para ‘Fable’, ahora desarrollado por Playground Games y de la sexta entrega numerada de la franquicia ‘GTA’ de Rockstar Games, cuyo estreno está previsto para el 19 de noviembre de 2026. Aunque las fechas no coincidan de pleno, aquí toma relevancia, sobre todo, el tirón comercial de ‘GTA 6’, capaz de extenderse durante meses y condicionar tanto lo que se publique antes como lo estrenado mucho después.

Dos pesos pesados con meses de diferencia

En el último y más reciente Xbox Developer Direct, Playground Games y los de Redmond compartieron más detalles sobre el retorno de una de sus franquicias insignia. Un nuevo y avanzado ‘Fable’, que incluye un sistema moral dependiente de la reputación del personaje y de la capacidad del jugador para que sus actos sean públicos o pasen desapercibidos. Microsoft sitúa el lanzamiento del juego en otoño de 2026, un periodo que históricamente suele venir cargado de potentes producciones. En paralelo, Rockstar ha confirmado el estreno de ‘GTA 6’ para el 19 de noviembre de 2026, un lanzamiento que ni siquiera los gigantes del mercado pueden ignorar, tanto por su influencia mediática como por la repercusión económica que genera la franquicia.

Fable Gameplay Teaser

La batalla es diferente para ambos

Esta situación tiene sus propios fundamentos. Es decir, un lanzamiento así suele monopolizar ventas y titulares durante mucho más de una semana, de ahí que muchas compañías muevan la planificación en función de los planes de terceros. Con ese escenario, el reto para ‘Fable’ será abrirse paso compitiendo tanto con la resaca que deja un lanzamiento de tal magnitud como con una época del año donde se acumulan estrenos.

Microsoft, por su parte, no parece estar planteándose una estrategia defensiva. En sus últimas declaraciones, los responsables de Xbox han insistido en que la prioridad es publicar ‘Fable’ cuando esté listo, asumiendo que 2026 viene repleto de producciones que luchan por obtener beneficios y horas de juego.

¿Tiene posibilidades Fable de salir airoso?

También es verdad que el público no juega a un solo título y que la gran mayoría de usuarios alterna entre plataformas y géneros. Aquí ‘Fable’ tiene algo de ventaja gracias a su formato de fantasía plagado de humor británico y un tono más ligero frente al retrato criminal y urbano netamente norteamericano de Rockstar. Ambas son propuestas excepcionales y además muy distintas, algo que reduce el solapamiento directo, aunque la batalla por el tiempo libre siempre existirá.

Grand Theft Auto VI Trailer 2

Un año pleno de grandes citas

‘GTA 6’ sacudirá la industria en noviembre y salga ‘Fable’ antes o después, el tramo final del año quedará marcado por la presencia de Rockstar. La cuestión, en realidad, no es si uno será capaz de tapar al otro, sino cuánto espacio quedará tras el estreno del primero para que el segundo tenga suficiente recorrido cuando le toque salir a competir.