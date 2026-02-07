Identificados cinco cronotipos de sueño que explican por qué los horarios afectan a las personas de manera diferente

Las etiquetas coloquiales de 'búho' nocturno y 'alondra' madrugadora, utilizadas durante mucho tiempo en la investigación del sueño, no reflejan completamente la diversidad de los relojes internos humanos, según ha descubierto un nuevo estudio. La investigación, dirigida por la Universidad McGill (Canadá) y publicada en la revista 'Nature Communications', ha comprobado que los dos patrones de sueño-vigilia, llamados cronotipos, contienen un total de cinco subtipos biológicos distintos, cada uno asociado con diferentes patrones de comportamiento y salud.

Un cronotipo se basa en las partes de un período de 24 horas en las que una persona se siente naturalmente más alerta o lista para dormir. Investigaciones previas han vinculado los cronotipos tardíos con peores resultados de salud, aunque los resultados a menudo han sido inconsistentes. Los nuevos hallazgos ayudan a explicar por qué, según los autores.

"En lugar de preguntar si los noctámbulos corren mayor riesgo, la mejor pregunta puede ser qué noctámbulos son más vulnerables y por qué", puntualiza el autor principal Le Zhou, estudiante de doctorado en el Programa Integrado de Neurociencia de McGill.

Un espectro más amplio de tipos de sueño mediante IA, los investigadores combinaron imágenes cerebrales con cuestionarios e historiales médicos de más de 27.000 adultos del Biobanco del Reino Unido. El trabajo se basó en recursos computacionales del Centro de Imágenes Cerebrales McConnell y en las contribuciones de colaboradores de la Universidad de Montreal y la Universidad de Oxford.

Su análisis reveló tres tipos de noctámbulos y dos tipos de madrugadores. Un grupo de madrugadores fue el que tuvo menos problemas de salud en general, mientras que el otro estuvo estrechamente vinculado con la depresión.

En cuanto a los noctámbulos, uno de ellos obtuvo mejores resultados que los demás grupos en las pruebas cognitivas, pero presentó mayores dificultades de regulación emocional. Otro grupo mostró una tendencia a conductas de riesgo y problemas cardiovasculares, mientras que un tercio era más propenso a sufrir depresión, fumar y un mayor riesgo de enfermedades cardíacas.

"Estos subtipos no se definen únicamente por la hora de acostarse o de despertarse. Reflejan una compleja interacción de factores genéticos, ambientales y de estilo de vida", afirma el autor principal, Danilo Bzdok, profesor asociado del Departamento de Ingeniería Biomédica de McGill y titular de la Cátedra de Inteligencia Artificial CIFAR de Canadá en Mila.

En lugar de clasificar los tipos de sueño como mejores o peores, los investigadores destacan cómo los riesgos y las fortalezas se distribuyen de manera diferente en los cinco perfiles.

Una comprensión más matizada de los perfiles de sueño puede ayudar a explicar por qué el mismo horario de sueño puede afectar a las personas de manera diferente, alejando la investigación y el apoyo para el sueño de los enfoques de talla única.

"En la era digital y pospandémica actual, los patrones de sueño son más diversos que nunca", afirmó Zhou. "Comprender esta diversidad biológica podría, con el tiempo, ayudar a definir enfoques más personalizados para el sueño, los horarios de trabajo y el apoyo a la salud mental".

El equipo ahora está recurriendo a datos genéticos para determinar si los subtipos del cronotipo tienen raíces biológicas desde el nacimiento.