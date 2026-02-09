Bad Bunny regala una camiseta como la suya de la Super Bowl a los trabajadores de Zara: "Este 'show' también fue de ustedes"

Zara ha conquistado la Super Bowl de la mano de Bad Bunny. Pero este golpe planetario no se ha quedado solo ahí, pues el astro puertorriqueño ha tenido un gesto de lo más emotivo con los empleados de Inditex. El lunes comenzó con sorpresa en las oficinas centrales de Inditex, en Arteixo (A Coruña). Muchos empleados llegaron a su mesa todavía con la resaca de la final de la Super Bowl 2026 y se encontraron con un regalo inesperado: la camiseta que Bad Bunny lució horas antes en el descanso del evento deportivo más seguido del planeta. Un gesto de agradecimiento directo del artista hacia el equipo que hizo posible uno de los estilismos más comentados de la noche.

La prenda, diseñada por Zara, fue una de las protagonistas de la actuación del puertorriqueño, marcada por referencias políticas, identidad cultural y un mensaje de diversidad. Bad Bunny apostó por dos 'looks' de la firma gallega durante su 'show'. El primero, de inspiración deportiva, combinaba una camiseta 'oversize' en tono crudo -con el dorsal 64 y el apellido Ocasio, su apellido materno- con camisa, corbata, pantalones neutros y zapatillas BadBo 1.0, su última colaboración con Adidas. En la segunda parte de la actuación añadió un 'blazer' de doble botonadura, también en color crema, reforzando una estética sobria y elegante.

La camiseta con el número 64 el apellido de su madre, Lysaurie Ocasio, se convirtió de inmediato en un icono y en lo más viral del 'show'.

Firmada por Benito

Horas después, esa misma prenda apareció sobre las mesas de los trabajadores de Zara en Arteixo, acompañada de una nota personal firmada por el propio Benito. "Gracias por el tiempo, el talento y el corazón que pusieron en esto. Gracias por hacerlo real. Este 'show' también fue de ustedes. Espero que lo disfruten. ¡Nos vemos pronto!", dice el mensaje, fechado el 8 de febrero de 2026. Unas palabras que emocionaron a muchos empleados y que refuerzan el enfoque colectivo que el artista quiso dar a su actuación.

Bad Bunny y Lady Gaga en su actuación en la Super Bowl. / Lynne Sladky / AP

Desde Inditex han confirmado que esta ha sido la primera vez que Zara colabora con un artista en una actuación de esta magnitud. La firma define el trabajo conjunto como una colaboración "estrecha", basada en el respeto mutuo y en la voluntad de trasladar al escenario la visión creativa de Bad Bunny. El equipo de diseño trabajó junto al director creativo del artista, Janthony Oliveras, y a los estilistas Storm Pablo y Marvin Douglas Linares, no solo en su vestuario, sino también en el de bailarines, músicos y orquesta, construyendo una narrativa visual cohesionada.

La estética partía de una camiseta de fútbol americano depurada, sin logotipos ni referencias a equipos concretos, con una paleta neutra y siluetas muy definidas.

Aunque muchos fans se lo están preguntando, Zara ha descartado que la camiseta o el conjunto se pongan a la venta, ya que fueron concebidos como una "visión artística" vinculada exclusivamente al espectáculo.

