Lanzamientos de videojuegos de la semana: tenis en Switch 2 con Mario y terror español con 'Crisol: Theater of Idols'

Un lunes más, volvemos con las novedades más relevantes del sector del entretenimiento electrónico. En concreto, vamos a repasar los videojuegos que se lanzarán entre el 9 y el 13 de febrero en PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch y Switch 2, entre los que puedes encontrar algunas producciones conocidas y un buen puñado de propuestas independientes igual de interesantes.

Para comenzar, la semana recibe a ‘Mario Tennis Fever’, una nueva versión del popular juego deportivo que reúne al fontanero bigotudo y compañía en partidos con técnicas únicas y variantes que alteran el desarrollo de los puntos. Otro de los estrenos importantes de los próximos días recae en la producción española ‘Crisol: Theater of Idols’, publicada por Blumhouse Games, la nueva firma de videojuegos vinculada a la conocida casa de terror. Además, también llega ‘Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties’ y una nueva entrega de la franquicia ‘RIDE’, entre otras propuestas. A continuación, tienes la lista completa con plataformas y fechas.

9 de febrero

‘100 Demon Cats’ (PC)

‘Circle Empires 2’ (PC)

‘The Oily Depths’ (PC)

‘Goblin Sushi’ (PC)

10 de febrero

‘Shadows of the Afterland’ (PC)

‘Relooted’ (Xbox Series, PC)

‘Mewgenics’ (PC)

‘Her Treees Puzzle Dream’ (PC)

‘Crisol: Theater of Idols’ (PS5, Xbox Series, PC)

‘Theater of Idols’ es un videojuego de terror y acción en primera persona desarrollado por el estudio español Vermila Studios y publicado por Blumhouse Games. Ambientado una versión retorcida de España la historia sigue a Gabriel, un soldado que llega a la isla ficticia de Tormentosa para cumplir una misión vinculada al Dios Sol. El juego combina tiroteos y resolución de puzles sumando secciones de desplazamiento por escenarios conectados con enemigos inspirados en imaginería religiosa. Entre sus rasgos más reconocibles destaca el uso de la sangre del protagonista como munición con efecto directo en su salud.

Crisol: Theater of Idols - Release Date Trailer

11 de febrero

‘Romeo Is A Dead Man’ (PS5, Xbox Series, PC)

‘Starsand Island’ (PC)

12 de febrero

‘Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties’ (PS5, PS4, Xbox Series, Switch 2, PC)

‘Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties’ es una entrega de la conocida franquicia de acción y aventura desarrollada por Ryu Ga Gotoku Studio que reúne dos contenidos en una sola entrega. De inicio, ‘Yakuza Kiwami 3’ es un remake de ‘Yakuza 3’ de 2009 que sigue a Kazuma Kiryu entre Okinawa, donde dirige el orfanato Morning Glory. En segundo plano, ‘Dark Ties’ añade una historia inédita centrada en Yoshitaka Mine ambientada en 2007, que narra su entrada en el mundo criminal de la yakuza.

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties – Tráiler

‘RIDE 6’ (PC Steam, PS5, Xbox Series)

(PS5, Xbox Series, PC)

‘ChromaGun 2 Dye Hard’ (PS5, Xbox Series, Switch 2, PC)

‘Killer Inn’ (PC)

‘Mario Tennis Fever’ (Switch 2)

‘Mario Tennis Fever’ recupera la serie de la famosa franquicia deportiva con una entrega de corte arcade que continúa en la línea de ‘Mario Tennis Aces’. Es decir, te permite disputar partidos con 38 personajes del universo Mario, el mayor plantel de la saga y añade 30 “raquetas furor”, cada una con habilidades propias que modifican acciones durante el juego. Además de los golpes habituales, incorpora desplazamientos y nuevas técnicas defensivas e incluye modos como torneos, torres de retos y Popurrí con efectos Maravilla, con opciones de juego en solitario y multijugador.

Mario Tennis Fever – Nintendo Switch 2

13 de febrero

‘Reanimal’ (PS5, Xbox Series, Switch 2, PC)

‘Welcome to Doll Town’ (PC)

Noticias relacionadas

Del deporte arcade al terror con acento español

La semana trae alternativas con perfiles de todo tipo y condición. Por un lado, ‘Mario Tennis Fever’ llega a Switch 2 con el mayor plantel que ha tenido la serie, y en el otro extremo, ‘Crisol: Theater of Idols’ nos propone una producción hecha en España que nace de una premisa ligada a la imaginería y tradiciones españolas. Además, entre medias tenemos deporte, velocidad, aventuras independientes y gestores para pasar horas sin levantar la vista de la pantalla. ¿Cuál te apetece probar primero durante estos días?