Movistar KOI y la LEC llevan las finales de LEC Versus a la Olimpic Arena de Badalona

La afición europea de League of Legends puede ya ir apuntando una fecha de grandes eventos en vivo y lo hará de nuevo en nuestro país, en concreto con las finales de LEC Versus en Badalona del 27 de febrero (viernes) al 1 de marzo (domingo). La más alta competición de ‘League of Legends’ regresa en modalidad presencial a esta zona tras 10 años. La ciudad condal no albergaba un evento equiparable desde el último All-Star de 2016.

La cita, que se celebrará en la conocida Olimpic Arena (que alberga normalmente los partidos locales del Joventut de Badalona de baloncesto y ha sido sede de numerosos torneos y conciertos), verá enfrentarse a los cuatro mejores equipos del panorama continental que actualmente compiten en el nuevo formato de competición LEC Versus.

Es la primera vez que una final de LEC se celebra en un estadio olímpico. Por si estabas despistado, se trata de una nueva fórmula competitiva ideada por Riot Games que enfrenta a doce escuadras europeas en una serie de partidas durante los fines de semana (de sábado a lunes) de invierno. Los diez equipos de LEC junto a los dos invitados de las ligas regionales EMEA (ERL). Las finales de LEC Versus en Badalona de este febrero forman parte del plan de eventos presenciales propuestos para este 2026, las LEC Roadtrips. La lista completa prevé tres eventos en España junto a Movistar KOI (los dos siguientes serán en Madrid) y dos en Francia, con Karmine Corp.

Los Equipos

El formato competitivo europeo, LEC Versus, contempla la participación de dos equipos invitados junto a los diez que hasta la fecha competían a este nivel en la LEC. Se trata del primer EMEA invitational y añade más emoción y espectáculo a la temporada.

Los franceses de Karmine Corp Blue (como vencedor en el último EMEA Masters) y el equipo británico de Los Ratones (que se ganó su hueco en LEC Versus por su gran rendimiento durante 2025) han sido las escuadras elegidas en esta ocasión por Riot Games como invitados.

Se ven las caras con auténticos gigantes de la competición como G2 (que se coronó como vencedora de las finales de LEC en Madrid el pasado 29 de septiembre), los británicos de FNATIC (único equipo europeo que ha alzado la copa de Worlds) o el anfitrión del evento, Movistar KOI. Junto a ellos compiten equipos con solera como los suizos de Shifters (antes BDS), Team Heretics, Giantx, SK Gaming, Team Vitality y Natus Vincere.

Jugadores a tener en cuenta

Elyoya (Movistar KOI)

Javier “Elyoya” Prades hace varios años que se consolidó como uno de los junglas más importantes de la LEC y fue MVP de las finales del Spring Split 2025, al liderar con solvencia a Movistar KOI en el triunfo por 3-1 ante G2 Esports. Ha empezado este año con la misma confianza y acierto que mostró al cerrar la temporada pasada.

Vladi (Fnatic)

Vladimiros “Vladi” Kourtidis fue una de las grandes revelaciones de la LEC 2025 y MVP del split de invierno de 2025. Desde el carril central, se convirtió en una pieza importante jugando entonces con Karmine Corp. Sobresalió por su impacto en partidas importantes y por su madurez a pesar del poco tiempo que llevaba en la máxima competición europea, consolidándose como uno de los midlaners más fiables de la liga durante el año.

SkewMond (G2 Esports)

Rudy “SkewMond” Semaan tuvo un inicio complicado en G2 Esports pero pronto comenzó a demostrar su gran nivel. Su lectura de partidas, buen manejo de objetivos neutrales y sinergia con las líneas, especialmente con Caps, lo convirtieron en uno de los junglas más influyentes de la temporada. Acabó siendo el MVP de las finales del split de verano de la LEC en 2025.

Caliste (Karmine Corp)

Caliste "Caliste" Henry-Hennebert fue uno de los nombres más comentados de la LEC 2025 por su irrupción como novato y su altísimo nivel desde la primera partida. El jugador francés fue nombrado rookie del año en la LEC y este año hay muchas expectativas puestas en él. Es uno de los favoritos para ganar los títulos colectivos e individuales de la temporada.

Caps (G2 Esports)

Rasmus “Caps” Winther sigue siendo una referencia absoluta de la LEC, independientemente del año. En 2025 volvió a demostrar por qué es considerado el mejor jugador europeo de la historia. Su capacidad para adaptarse al meta, asumir distintos roles dentro del equipo y aparecer en los momentos importantes lo mantiene como un jugador fundamental para G2 Esports.

Baus (Los Ratones)

Simon “Baus” Hofverberg es para muchos considerado el “Messi del LoL”. Este apodo se debe a su peculiar estilo de juego, sus picks fuera del meta y jugadas destacadas en la Grieta. El inicio de temporada en LEC Versus no ha sido el mejor para él y Los Ratones (han perdido sus tres primeros enfrentamientos), pero los aficionados tienen sus ojos clavados en el toplaner sueco y en su rendimiento contra los mejores de Europa en su puesto.

Formato LEC Versus

Los equipos empezaron a competir este 17 de enero en una liguilla de una sola vuelta al mejor de uno, en la que todos los equipos se enfrentan con el resto una vez y van sumando victorias o derrotas que determinarán su paso o no a la final. Esta fase se desarrolla en jornadas de tres días (de sábado a lunes) con seis partidas por día y concluye el fin de semana del 8 de febrero.

Tras estas cuatro primeras semanas los ocho mejores competidores se clasifican para la fase eliminatoria. Esta se desarrolla en un cuadro de doble eliminación en que las rondas 1 y 2 se juegan al mejor de 3, mientras que los partidos restantes se deciden al mejor de cinco. El vencedor se hará con la única plaza de EMEA para el First Stand, el primer torneo mundial en el plan de la competición oficial de máximo nivel de ‘League of Legends’.

En la arena olímpica

Es la primera vez que unas finales de LEC se celebran en un estadio olímpico. La arena olímpica de Badalona, también conocida como Palau Municipal d'Esports de Badalona, se construyó para albergar los partidos de baloncesto durante las Olimpiadas de Barcelona de 1992 y, desde entonces, es sede oficial del Joventut de Badalona de basket. Además, ha albergado infinidad de conciertos, importantes eventos de lucha como la “Noche de Leyendas” y espectáculos familiares.