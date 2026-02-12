Electronic Arts ha lanzado una nueva actualización gratuita para 'Los Sims 4' coincidiendo con la llegada del pack de expansión 'Dinastías y Linajes'. La nueva versión del juego base incluye cambios estructurales en Crear un Sim, el modo Construir/Comprar y la forma en que los jugadores siguen el progreso de sus familias. Además, la editorial ha revelado la existencia de dos nuevos kits y confirma una promoción especial en la app de EA, Epic Games Store, Steam y en consolas PS5, PS4, Xbox Series X|S y Xbox One.

Ampliación de funciones en el juego base

No obstante, la última actualización añade características que afectan directamente en la experiencia de construcción y narración dentro del juego. En el apartado de construcción destaca la herramienta Escaleras más anchas, que como indica su propio nombre, permite ensancharlas y aplicar una configuración más precisa de los pasamanos. La herramienta amplía las posibilidades arquitectónicas en el Modo Construcción y responde a una petición habitual de los jugadores. En paralelo, se retoca el Árbol Genealógico Actualizado, que amplía la visualización de los legados familiares. La herramienta permite una comprensión más profunda de las relaciones mientras te ayuda a seguir mejor la historia de cada familia a largo plazo.

Los Sims 4 recibe una actualización gratuita que introduce cambios al juego base. / Elsotanoperdido

En el mismo sentido, la función "Crear un Sim" también se actualiza, incluyendo filtros para pelo afro y rizado y nuevas uñas en tonos joya. En el modo Construir/Comprar, se introduce un nuevo filtro de estilo "Africana", ampliando la diversidad estética de los diseños. Además, el juego activa el evento “Legados Perdidos”, una búsqueda del tesoro con recompensas relacionadas con la realeza disponible hasta el 16 de marzo, explican desde la editora.

Dinastías y Linajes

En el recién estrenado paquete de expansión 'Dinastías y Linajes', la temática gira en torno a elementos nobles y mecánicas vinculadas a la realeza. Además de la expansión, la editora ha confirmado las características generales del Kit de Sala de Juegos Wonderland, orientado a la decoración imaginativa de espacios infantiles, con muebles y objetos temáticos diseñados para entornos con una estética fantástica y del Kit ‘Yard Charm’, Estarán disponibles para descargar en todas las plataformas a partir del 26 de febrero.

El siguiente paquete presentado es el kit centrado en exteriores, que añade nuevos artículos decorativos pensados para dar alegría y personalidad a los espacios al aire libre. Para ir cerrando, no está de más apuntar que la oferta de Año Nuevo Lunar se mantiene hasta el 17 de febrero con descuentos en algunos paquetes de expansión para ‘Los Sims 4’.

The Sims 4 Royalty & Legacy - Dynasty Gameplay Trailer

Un parche con vocación de servicio

En todo caso, la distribución de una gran actualización gratuita antes de una potente expansión da más recorrido al modelo adoptado por Electronic Arts en los últimos años, que va en la línea de un juego como servicio que amplía el contenido de pago con sistemas complementarios.