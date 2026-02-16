Techland celebra 11 años de terror zombi con eventos en Dying Light y Dying Light 2

Techland celebra el 11.º aniversario de ‘Dying Light’ con una tanda de novedades centrada en contenido dentro del juego y promociones en toda la saga. La editora recuerda que la franquicia ha superado los 50 millones de jugadores desde el estreno del primer ‘Dying Light’ en 2015. La compañía repasa también el recorrido de la serie y señala que cada entrega ha ido ampliando su propuesta de mundo abierto, parkour y supervivencia, con 'The Beast' como el capítulo más reciente, publicado el año pasado.

Eventos para Dying Light y Dying Light 2

En lo inmediato, el aniversario se traduce en eventos dentro del juego tanto para ‘Dying Light’ como para ‘Dying Light 2: Stay Human’. En el caso del primer título, Techland recupera dos de sus eventos más populares, con la idea de que tanto nuevos jugadores como veteranos puedan volver a recorrer sus actividades temporales.

Dying Light 50 millones jugadores / Dying Light

Para ‘Dying Light 2’, el estudio prepara un evento nuevo de tres semanas llamado Infected Outbreak. Según explica la nota distribuida por el equipo polaco, durante ese periodo aparecerá un número creciente de infectados en distintas zonas de la ciudad, planteando un reto centrado en contener la situación. Participar permitirá desbloquear recompensas, entre ellas un atuendo de Kyle Crane relacionado con ‘Dying Light: The Beast’.

Atuendo de Kyle Crane Dying Light / Dying Light

Más planes en camino y ofertas ya activas

Además del evento, ‘Dying Light 2’ recibirá contenido de pago con el paquete The Black Hand, descrito como una ampliación de su narrativa mediante elementos de historia que el jugador irá descubriendo. Pero habrá más, porque Techland indica que estas acciones son solo el comienzo del aniversario y adelanta que compartirá más planes y actualizaciones de contenido para los principales títulos de la saga en próximas fechas. Por el momento, los eventos por el 11.º aniversario ya están disponibles en ‘Dying Light’ y ‘Dying Light 2: Stay Human’ en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC.