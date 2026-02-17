Beast of Reincarnation: Los creadores de Pokémon preparan el asalto a consolas y PC con su nueva franquicia

Después de llevar muchos años ligada a la franquicia ‘Pokémon’, la desarrolladora Game Freak se atreve a salir del territorio creativo más asociado al estudio con ‘Beast of Reincarnation’, un RPG de acción, ciencia ficción y elementos tradicionales japoneses publicado por Fictions. El título, protagonizado por Emma y su perro Koo, articula su propuesta alrededor del trabajo conjunto durante el combate y la exploración, tal y como deja patente sus últimos materiales promocionales.

¿Qué es Beast of Reincarnation?

‘Beast of Reincarnation’ es un juego de rol de acción en el que el jugador controla a un dúo inusual formado por Emma y su perro Koo. La coordinación entre ambos estará muy presente a lo largo de una experiencia que combina habilidades para abrirse paso en un entorno postapocalíptico. La trama se desarrolla en una versión devastada de Japón situada en el año 4026 donde la humanidad coexiste entre criaturas colosales que condicionan la vida en ese mundo. Sus paisajes mezclan ruinas industriales con naturaleza recuperada, creando un estilo visual que recuerda a otras obras como la serie ‘NieR’, tanto por su tono como por la composición.

Los jugadores deberán recorrer regiones devastadas, sortear peligros y enfrentarse a monstruos gigantes usando las técnicas de Emma y su compañero. En la práctica, plantea un funcionamiento en el que Emma combate en tiempo real, mientras Koo puede recibir órdenes mediante un sistema de comandos que permite elegir habilidades con la acción ralentizada, para apoyar en combate y en la progresión.

Combates con ritmo pausado

Kota Furushima, director del juego, lo explicó en el último Xbox Developer Direct, subrayando que la relación entre la protagonista y el animal será determinante para el desarrollo de la historia, con responsabilidades diferentes al luchar y en la progresión por el mapa. "En este juego, no necesitas depender únicamente de tus reflejos para sobrevivir", explica.

"Puedes abrir el menú de comandos de Koo en cualquier momento y mientras seleccionas sus habilidades, el combate se ralentiza. Esto te da un respiro para analizar el campo de batalla y planear tu contraataque", comenta Furushima, justificando que quisieron "crear momentos en los que puedas hacer una pausa, pensar con calma y pelear con la mentalidad táctica de un RPG por comandos."

Fecha de lanzamiento y plataformas

‘Beast of Reincarnation’ se lanzará el 4 de agosto de 2026 y llegará a PS5, Xbox Series X|S y PC. En PC, estará disponible al menos en Steam. Aquellos que estén suscritos a Xbox Game Pass Ultimate podrán acceder al juego en su estreno sin coste adicional. En los últimos materiales distribuidos del juego podemos ver a Emma y a Koo recorriendo zonas cubiertas de vegetación rodeadas de estructuras metálicas oxidadas, mientras los monstruos gigantes aparecen en varios puntos, siempre imponentes en medio de parajes destruidos.

Game Freak se atreve con nuevas fórmulas

Con ‘Beast of Reincarnation’, Game Freak también presenta una nueva propiedad intelectual. La compañía está históricamente asociada con la franquicia ‘Pokémon’, que vende millones de copias en todo el mundo con cada lanzamiento. Con este proyecto, pretende ampliar su catálogo con una producción de mayor escala.

Beast of Reincarnation - Announce Trailer

El estilo visual y la atmósfera del juego representan un cambio de tono en comparación con los títulos anteriores del estudio. Mientras Pokémon se apoya en colores vivos y narrativas más ligeras, el nuevo proyecto se centra en un entorno devastado que deja espacio para la relación de un grupo reducido de supervivientes en un mundo hostil. Por ahora, está confirmado que su estreno se producirá el 4 de agosto de 2026 y estará incluido en Xbox Game Pass Ultimate desde el primer día.