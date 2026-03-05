Britney Spears, liberada tras ser arrestada por supuestamente conducir ebria en California

La cantante estadounidense Britney Spearsfue arrestada por supuestamente conducir bajo los efectos del alcohol en California (EEUU), y posteriormente liberada este jueves, según han informado medios estadounidenses. La intérprete de 'Toxic' fue detenida y esposada en la noche del miércoles por la Patrulla de Carreteras, en el condado de Ventura, bajo sospecha de conducir ebria, según publicó el sitio de entretenimiento TMZ y luego confirmaron medios como la revista Variety, citando documentos policiales.

Spears, de 44 años, fue liberada en la madrugada de hoy y se prevé que se presente ante la corte el próximo 4 de mayo. La 'Princesa del Pop' vendió en febrero los derechos sobre su extenso catálogo musical a la editorial Primary Wave, un "acuerdo histórico", que según TMZ, podría ser similar al contrato de 200 millones de dólares (unos 172 millones de euros) que firmó Justin Bieber al vender su música.

Spears, que no ha publicado un álbum desde 'Glory' en 2016 y no ha dado conciertos desde octubre de 2018, ha hecho públicos sus problemas de salud mental y el alejamiento de su familia, a los que ha acusado de abusar de ella desde joven, como relató en sus exitosas memorias 'The Woman in Me' ('La mujer que soy', 2023).

A inicios de febrero pasado publicó en su cuenta de Instagram que tenía "suerte de estar viva" por el modo en que su familia la trató y aseguró que les tenía miedo. Tras su arresto hoy, la artista ha desactivado su perfil en esa red social.

En 2021, la cantante puso fin a la tutela mediante la que su padre controló sus finanzas y su vida personal durante casi 14 años. Libre de ese control, la vocalista ha estado bajo los focos por algunas de sus publicaciones en redes sociales, donde sube habitualmente videos bailando y posando desinhibida.