Project Helix: la nueva consola de Microsoft permitirá jugar a títulos de Xbox y PC.

Aunque asumió recientemente la dirección de Xbox, Asha Sharma ha llegado justo a tiempo para concretar algunos puntos sobre el futuro de la plataforma a través de sus perfiles oficiales, donde asegura que la nueva consola de Microsoft, identificada de forma interna como Project Helix, podrá ejecutar juegos tanto de PC como de Xbox.

Primeros indicios sobre la próxima Xbox

“Un excelente comienzo de semana con el Equipo Xbox, donde hablamos sobre nuestro compromiso con el regreso de Xbox, incluyendo Project Helix, el nombre clave de nuestra consola de próxima generación”, señaló la ejecutiva. Según Sharma, Microsoft compartirá más información sobre su próxima consola durante la Conferencia de Desarrolladores de Juegos 2026, GDC, que se celebrará del 9 al 13 de marzo. Sin embargo, deja sin aclarar si estos detalles se compartirán con el público o solo con los desarrolladores.

Helix confirma las especulaciones sobre el futuro de Xbox

Con su anuncio, Sharma da validez a parte de lo que se venía comentando sobre el futuro de la división de videojuegos. Durante meses, han circulado informaciones que apuntaban a una plataforma que funciona como un híbrido entre una consola tradicional y un PC. En este plano, si bien se espera que ‘Project Helix’ ejecute de forma nativa juegos creados para generaciones anteriores, también se ha especulado con la posibilidad de que pueda dar servicio a tiendas como Steam y Epic Games Store. Algunas fuentes van más allá y apuntan a que esa mayor flexibilidad, incluso podría trasladarse a la forma en la que Microsoft plantea el diseño de parte del hardware.

La nueva consola de Microsoft ejecutará juegos de PC y Xbox

Así, aunque también se ha hablado de una posible colaboración con AMD, todavía no hay confirmación oficial sobre el papel de otros fabricantes ni sobre distintos modelos de hardware. Aún no se han determinado los detalles sobre especificaciones ni precios, pero ya se espera que la compañía vuelva a centrarse en una gran capacidad de procesamiento como uno de sus principales argumentos.

Como nueva responsable de la división de videojuegos, Sharma también deja entrever un cambio de criterio para el catálogo de Xbox. La directiva pretende volver a los orígenes de la marca y rechazó una estrategia basada en proyectos creados de forma apresurada al calor de la inteligencia artificial. Por ahora, no se ha detallado cómo se trasladará esa idea a la política editorial de la división, pero será interesante descubrirlo.