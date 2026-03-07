Fernando Tejero, emocionado tras la muerte de su padre: "Te voy a querer toda la vida"

El actor español Fernando Tejero atraviesa un momento muy difícil tras el fallecimiento de su padre, Antonio Tejero Gómez. El propio intérprete anunció la noticia a través de sus redes sociales con un emotivo mensaje en el que recordó el cariño y las enseñanzas que recibió de él a lo largo de su vida. En su despedida, el actor le agradeció especialmente haberle enseñado a ser fuerte y a gestionar sus emociones, escribiendo palabras llenas de afecto como “te voy a querer toda la vida” y “vuela alto, padre mío”.

Antonio Tejero era más conocido como 'El Pescaderito' por su pescadería de Córdoba, falleció en el día de ayer, pero la noticia ha trascendido hoy con la publicación de su hijo en redes sociales.

La publicación, acompañada de una fotografía de su infancia junto a su padre, provocó numerosas muestras de apoyo y condolencias por parte de seguidores, amigos y compañeros de profesión en este momento de duelo.

