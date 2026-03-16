¿Cómo retirar los iconos que envejecen? El dilema biológico de Resident Evil

La franquicia ‘Resident Evil’ se acerca a su 30 aniversario enfrentándose a un enemigo que ni siquiera el Virus T puede vencer, el tiempo. A diferencia de iconos como Mario, Sonic o Link, que habitan un estado de eterna juventud, los héroes de Capcom envejecen al ritmo del mundo real. Chris Redfield, Jill Valentine, Leon S. Kennedy y Claire Redfield, que comenzaron sus aventuras como jóvenes adultos a finales de los noventa, hoy se mueven en una franja de edad muy distinta a la de sus primeras apariciones.

Algunos héroes se hacen mayores

Esta manera de desarrollar a los protagonistas, que en su momento aportó realismo y madurez a la serie, ahora sitúa a Capcom ante un atasco biológico que pone en cuestión la credibilidad de sus operaciones militares en contextos límite. Para sortear el declive físico de sus pilares jugables, la editora ha recurrido a soluciones que rozan el "retoque" biológico. Por ejemplo, en la etapa más reciente de la franquicia y en producciones de animación digital como ‘Resident Evil Death Island’, la apariencia de los protagonistas desafía la cronología oficial, porque la propia serie ha dejado espacio para interpretar que el contacto continuado con armas biológicas y agentes infecciosos podría haber alterado su envejecimiento, aunque esa idea nunca ha llegado a quedar del todo aceptada como explicación concluyente dentro del canon.

Resident Evil. / Cedida

Cambio de generación

Sin embargo, esta explicación cada vez resulta más útil para salir del paso, aunque sea menos sostenible a largo plazo, especialmente cuando la franquicia intenta mantener una fórmula de survival horror al menos mínimamente coherente. El relevo generacional tampoco ha resultado sencillo y si bien Ethan Winters, de ‘Resident Evil 7’ y ‘Village’, logró protagonizar con solvencia ambos éxitos comerciales, el personaje no ha logrado ofrecer la conexión tan potente que todavía generan Leon o Chris.

Ahora, ‘Resident Evil Requiem’ presenta a Grace Ashcroft. Con una apariencia que se reconoce enseguida, corrigiendo el error de personaje "anónimo" de Ethan, Grace ha generado una primera respuesta positiva. Sin embargo, el hecho de que comparta protagonismo con Leon en ‘Resident Evil Requiem’ indica una posición intermedia por parte de la editora nipona, que no parece dispuesta a confiar la salud financiera de una superproducción exclusivamente a un nuevo rostro.

Resident Evil. / Cedida

¿Reinicio o nueva escuela?

Con este panorama, se vislumbran tres posibles trayectorias para la franquicia en los próximos años:

El modelo “Legado”, que pasa por convertir a los clásicos en mentores. Chris Redfield, en ‘Village’, ya apuntaba en esa dirección al actuar como apoyo táctico, algo que vendría a preservar la tradición y permitiría a nuevos agentes asumir el exigente trabajo de campo.

El reinicio suave, aprovechando el éxito de las remasterizaciones de ‘RE2’, ‘RE3’ y ‘RE4’ para redefinir el canon. Esto daría paso a una línea temporal matizada que permitiría a Capcom volver a contar historias clásicas sin 30 años de lastre cronológico.

La “línea de tiempo flotante”, que pasaría por abandonar discretamente la sincronización con la cronología real y rebobinar hasta donde sea necesario para permitir que los juegos se desarrollen en intervalos de tiempo más cortos, congelando a los personajes en su etapa de mayor rendimiento.

Resident Evil Requiem - 3rd Trailer

¿Nueva tanda de personajes?

Noticias relacionadas

El éxito de ‘Resident Evil Requiem’ y la acogida de Grace Ashcroft determinarán si la franquicia puede sobrevivir a la retirada de sus fundadores. En una industria que se nutre de la conexión emocional con sus clásicos, reemplazar a Leon Kennedy o Chris Redfield puede ser la misión más difícil en la historia de STARS, pero también representa un paso necesario para evitar que la franquicia se convierta en una reliquia del bioterrorismo.