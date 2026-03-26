Por qué no deberías perderte a Bruce Lee como El Infiltrado en Hitman: World of Assassination

IO Interactive recupera una de las colaboraciones menos habituales de 'HITMAN World of Assassination'. Se trata de la misión protagonizada por Bruce Lee, que está de vuelta durante tiempo limitado, puede jugarse gratis a través de la Free Demo en buena parte de las plataformas y llega acompañada por un pack con acceso permanente y varios objetos temáticos.

Bruce Lee es El Infiltrado

Bruce Lee vuelve al universo del Agente 47 con el regreso de 'El Infiltrado', una misión de Objetivo Escurridizo que seguirá disponible hasta el 26 de abril. La casa de entretenimiento ha decidido reactivarla tanto dentro del juego como en la Free Demo, abriendo una atractiva puerta a los jugadores que quieran probar este contenido sin comprar la edición completa en plataformas como PlayStation, Xbox, PC, iPhone, iPad o Mac.

La premisa de la misión sitúa a Bruce Lee en la piel del Agente Lee, un aliado del Agente 47 que debe infiltrarse en la Concord Union, un sindicato criminal de Hong Kong que ha organizado un torneo secreto de artes marciales en el Hotel Himmapan de Bangkok. Su cometido pasa por competir, ganar terreno dentro del torneo y descubrir quién se esconde tras la organización. El problema es que, bajo esa apariencia de combate reglado, se mueven sabotajes y amenazas que obligan al jugador a actuar desde la sombra para mantener a Lee con vida y cortar cualquier intento de acabar con él.

Bruce Lee. / Cedida

Nuevos elementos

La misión mantiene su planteamiento original, aunque también incorpora las mejoras que recibió poco después de su estreno. Bajo esa premisa, el jugador debe moverse desde las sombras, localizar las amenazas que rodean a Lee y neutralizar a quienes intentan acabar con él en mitad del torneo. Precisamente, ahí está buena parte del atractivo de esta propuesta, porque funciona como una aparición conocida dentro del juego que se produce con bastante naturalidad en la fórmula de 'HITMAN'. Hay infiltración, estudio del escenario, improvisación y la tensión constante que nace cuando una misión parece controlada, pero puede torcerse en cualquier momento.

Tiempo de juego

Durante estas semanas, la misión puede probarse sin coste tanto dentro de 'Hitman: World of Assassination' como mediante la Free Demo. La única excepción está en Nintendo Switch y Nintendo Switch 2, donde esa versión gratuita no se ofrece y hace falta tener el juego para acceder al Objetivo Escurridizo.

HITMAN World of Assassination – Bruce Lee

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Junto al regreso de la misión, IO Interactive también ha vuelto a poner en circulación el Bruce Lee Pack. Este contenido adicional estará disponible hasta el 26 de abril a la una de la tarde, hora peninsular española. Su principal aliciente es que permite conservar de forma permanente 'El Dragón', un contrato Arcade de Objetivo Escurridizo de dos niveles protagonizado por Bruce Lee. A eso se suman el Yellow Tracksuit, los Kali Sticks, la Jade Dagger, las Golden Dragon Scissors y cuatro cosméticos para el piso franco del modo Agente Libre.