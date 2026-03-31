Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Diagnóstico erróneoFrancisca CadenasFiesta de la primavera
instagram

¿Cuánto costarán PS5, PS5 Pro y Portal a partir de abril de 2026? Consulta los nuevos precios

El incremento entrará en vigor esta semana y afectará a las PS5 con lector, PS5 Digital, PS5 Pro y PlayStation Portal

Una imagen de la PlayStation 5.

Una imagen de la PlayStation 5.

Alberto Yañez - Elsotanoperdido

Esta semana, oficialmente entran en vigor en Europa los nuevos precios de PS5 y PlayStation Portal, tras el inesperado aumento anunciado por Sony hace tan solo unas horas. En este sentido, a partir del jueves 2 de abril de 2026, estos serán los precios de venta al público recomendados en Europa.

A partir de la fecha indicada, el modelo de PlayStation 5 Standard Edition Slim, PS5 Slim Digital Edition, PS5 PRO y PlayStation Portal tendrán los siguientes precios en Europa, también en España:

-       PS5 Slim Edición Estándar: 649,99 €

      PS5 Slim Edición Digital: 599,99 €

-       PS5 Pro: 899,99 €

-       PlayStation Portal: 249,99 €

Como puedes comprobar, PS5 Slim con lector de discos ópticos sube unos 100 euros. PS5 Slim Digital y PS5 Pro también aumentan en esa misma cantidad, mientras que PlayStation Portal lo hace en 30 euros.

Noticias relacionadas y más

Incremento generalizado

No es la primera subida de precio de PS5. En abril de 2025, Sony ya elevó en Europa el precio recomendado de PS5 Digital Edition, mientras que PS5 con lector se mantuvo sin cambios en aquel momento. En el anuncio oficial de finales de marzo de 2026, la compañía atribuye esta nueva revisión a los condicionantes del contexto económico global.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un edificio histórico de Badajoz, cerrado durante más de quince años, volverá a tener vida comercial
  2. Al menos un detenido en una operación policial de drogas y armas en Badajoz
  3. Lunes Santo en Badajoz: este es el horario, el recorrido y los mejores lugares para verlo
  4. Domingo de Ramos en Badajoz: recorrido, horario y mejores lugares para ver la procesión
  5. Sábado de Pasión en Badajoz: recorrido, horario y mejores lugares para ver la procesión del Cerro de Reyes
  6. La Virgen de los Dolores de Badajoz también tendrá una petalada este Lunes Santo
  7. Rescatan a un hombre de 64 años tras precipitarse al Guadiana en Badajoz
  8. Una UTE mantendrá las calles y aceras de Badajoz por 9,4 millones durante los próximos 4 años

Diputación de Badajoz y el IES San Fernando firman un convenio de colaboración para realizar prácticas de cocina

Diputación de Badajoz y el IES San Fernando firman un convenio de colaboración para realizar prácticas de cocina

Patricia García: “Pensamos que por salir fuera de Extremadura vamos a recibir un tratamiento más puntero y no es cierto”

Patricia García: “Pensamos que por salir fuera de Extremadura vamos a recibir un tratamiento más puntero y no es cierto”

Carmen de Matos: “Me gusta hablar desde diferentes medios y soportes, mezclando nuevas tecnologías con técnicas tradicionales”

Carmen de Matos: “Me gusta hablar desde diferentes medios y soportes, mezclando nuevas tecnologías con técnicas tradicionales”

Ruth Camacho: “Me inspira muchísimo todo lo que veo en la naturaleza y también el folclore extremeño y nuestra cultura”

Ruth Camacho: “Me inspira muchísimo todo lo que veo en la naturaleza y también el folclore extremeño y nuestra cultura”

Las ayudas por las borrascas del Gobierno discriminan "a más de media Extremadura", según La Unión

Las ayudas por las borrascas del Gobierno discriminan "a más de media Extremadura", según La Unión

Remedios Tierno: “En nuestras ciudades también viven personas cuyos derechos no están siendo protegidos adecuadamente”

Remedios Tierno: “En nuestras ciudades también viven personas cuyos derechos no están siendo protegidos adecuadamente”

DIRECTO | Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

DIRECTO | Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

Isabel Yinghua Hernández: “Mi sueño es estar en un club de natación o en un centro de alto rendimiento entrenando a deportistas de élite”

Isabel Yinghua Hernández: “Mi sueño es estar en un club de natación o en un centro de alto rendimiento entrenando a deportistas de élite”
Tracking Pixel Contents