El nuevo Steam Controller ya tiene fecha y precio, pero Steam Machine tendrá que esperar

Valve ha revelado la fecha de lanzamiento y el precio de Steam Controller después de que las primeras filtraciones sobre los plazos de entrega del nuevo mando se anticiparan al anuncio oficial. De este modo se confirma que el accesorio se pondrá a la venta el 4 de mayo por 99 euros en España a través de Steam.

Un accesorio de gama alta

Aunque su precio se sitúa por encima del DualSense para PS5, del mando de Xbox Series X|S y del Pro Controller para Switch 2, el Steam Controller incorpora prestaciones diseñadas específicamente para jugar en PC que no están presentes en todos ellos, como sticks magnéticos con tecnología TMR, cuatro botones programables en la parte posterior, paneles hápticos y un sistema de detección de agarre que Valve denomina Grip Sense.

Aprovechando la publicación de los plazos de entrega sobre el nuevo mando, Valve también abordó el estado de su próximo sistema de hardware doméstico, que sigue sin fecha ni precio definitivos. La compañía ya había reconocido que la escasez de memoria y almacenamiento había alterado los planes para sus nuevos dispositivos, especialmente en relación a Steam Machine y Steam Frame.

“El Steam Controller no tiene memoria RAM integrada y no es complicado empezar a enviarlo”, asegura Steve Cardinali, ingeniero de hardware de Valve, en una entrevista con Polygon. “Estamos preparados. Queríamos acumular una cantidad suficiente para poder satisfacer la demanda de todos los que quieran uno en el lanzamiento, pero es posible que la demanda supere con creces nuestras previsiones”.

No estaba previsto lanzar ambos productos a la vez

La empresa se prepara para lanzar el Steam Controller antes que el resto de su nuevo hardware, pero parece que su plan nunca fue esperar a la llegada de Steam Machine para poner el mando a la venta. Según Cardinali, los productos se concibieron como dispositivos distintos, aunque diseñados para funcionar juntos.

“Desde el principio, todos estos eran productos diferentes. Siempre pensamos que queríamos que funcionaran bien juntos, especialmente Steam Machine y Steam Controller, que en muchos sentidos forman la pareja ideal, pero no vimos la necesidad de lanzar el mando al mismo tiempo que la Machine”, explicó el ingeniero.

El representante de Valve añade que la única prioridad real era asegurarse de que Steam Machine no estuviera en los comercios antes que el mando. “Nunca fue nuestra intención lanzarlos juntos, a menos que coincidieran por casualidad. Así que no había razón para esperar mientras trabajábamos en los demás proyectos”.

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Video de YouTube sobre un tema interesante.

Una nueva etapa para el universo Steam

Por ahora, Steam Controller será el primer dispositivo de esta nueva etapa de hardware de Valve en llegar a los usuarios. Steam Machine y Steam Frame siguen previstos para 2026, pero la compañía todavía no ha concretado cuánto costarán ni cuándo llegarán, condicionados por la evolución del suministro y el coste de los componentes de memoria. El controlador de la familia, en cambio, ya tiene una fecha de salida confirmada en España, el 4 de mayo.