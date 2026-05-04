Rosalía, reina española de la Met Gala: las cuatro veces que convirtió la alfombra roja en arte

Rosalía y la Met Gala ya son una historia de amor en cuatro actos. La artista ha pisado la escalinata más famosa de la moda en 2021, 2022, 2024 y 2025, siempre con un mensaje distinto y siempre vestida para ser mirada dos veces. Este 2026, su presencia sigue siendo una incógnita, aunque pinta mal: la gala se celebra el 4 de mayo en Nueva York, pero el Lux Tour la sitúa al día siguiente en Londres, con concierto en The O2 el 5 de mayo. Mientras se despeja la duda, repasamos las cuatro noches en las que Rosalía no solo fue invitada: fue protagonista de honor.

2021, el debut del mantón Rosalía debutó en la Met Gala 2021 con una de esas decisiones que funcionan como carta de presentación. La cantante llegó al Museo Metropolitano de Nueva York con un diseño rojo de Rick Owens inspirado en el mantón de Manila, una prenda tradicional española que ella convirtió en gesto internacional. El 'look', con flecos interminables, capa, minifalda y botas de plataforma, era una mezcla de raíz castiza y silueta futurista. No era flamenco literal ni folclore de postal: era Rosalía usando un símbolo reconocible para llevarlo a su propio territorio. En una gala dedicada a 'In America: A Lexicon of Fashion', la catalana respondió con una pieza que hablaba de España desde Nueva York, de tradición desde el pop y de identidad desde la moda. "Está inspirado en el mantón de Manila", explicó entonces en la alfombra roja. Su melena y un maquillaje muy natural completaban su atinada elección. Su primera Met Gala dejó claro algo que después se repetiría: Rosalía no acude a la cita para ir correcta, sino para construir personaje.

Rosalía, con mantón de manila rojo, en su debut en la Met Gala. / EFE

2022, una diva contemporánea de Givenchy Un año después, Rosalía volvió a la Met Gala 2022 con un vestido blanco de Givenchy, diseñado por Matthew M. Williams, entonces director creativo de la Maison. La temática de aquella edición, 'Gilded Glamour', pedía mirar al esplendor de la Edad Dorada estadounidense, y la artista lo hizo sin renunciar a su estética más dura. El vestido combinaba corsé estructurado, hombros al aire, volantes, pedrería y una cola de aire casi pictórico, pero el estilismo se alejaba del romanticismo clásico gracias a las gafas oscuras, los guantes con plumas y unas botas altas que rompían cualquier tentación de dulzura. 'Vogue' lo leyó como una forma de llevar la opulencia del siglo XIX hacia el futuro, y esa fue precisamente la clave del triunfo: Rosalía no se disfrazó de dama antigua, sino que tradujo el lujo histórico a su lenguaje de diva contemporánea. Si en 2021 había entrado por la puerta de la tradición española, en 2022 se consolidó como una figura capaz de dialogar con la alta costura global.

Rosalía, una Motomami, de Givenchy, en la Met Gala de 2022. / JUSTIN LANE / EFE

La tercera gran noche llegó con Rosalía en la Met Gala 2024, una aparición sobria, oscura y muy distinta a las anteriores. La cantante eligió Dior Alta Costura para la gala dedicada a 'Sleeping Beauties: Reawakening Fashion', con código de vestimenta 'The Garden of Time'. Lejos de las flores obvias y los jardines literales, apareció con un conjunto negro formado por bustier palabra de honor, falda columna, cola posterior de frac, guantes de piel y velo de red. El diseño, elaborado en lana y seda, requirió 1.800 horas de trabajo en los talleres de Dior. El resultado era casi fúnebre, casi nupcial, casi escultórico: una Rosalía envuelta en negro, elegante y enigmática, que parecía más una aparición que una invitada. La fuerza del 'look' estaba en su contención. Sin estridencias, sin color, sin necesidad de grandes accesorios, la artista demostró que también sabe dominar la Met Gala desde el silencio visual. Fue una de sus apuestas más adultas y una de las más sofisticadas.

Rosalía, en alta costura de Dior, en la Met Gala de 2024. / JUSTIN LANE / EFE

2025, convertida en escultura de Balmain En la Met Gala 2025, Rosalía firmó su cuarta aparición con Balmain y Olivier Rousteing, en una edición centrada en 'Superfine: Tailoring Black Style' y con código 'Tailored for You'. La cantante apostó por un vestido blanco escultórico que partía de una idea muy poderosa: el cuerpo como maniquí, como origen de la creación y soporte de la moda. El diseño tenía un corpiño rígido, cuello alto, estructura de sastrería y una falda drapeada de silueta sirena. Más que vestir un traje, Rosalía parecía convertirse en el molde sobre el que nace un traje. "Soy su maniquí", dijo en la alfombra roja al hablar de Rousteing, una frase perfecta para entender la propuesta. El 'look' evitó la joyería excesiva y concentró toda la atención en la arquitectura del vestido, blanco, pulido y casi de yeso. Fue una lectura conceptual de la noche y también una declaración de complicidad con el diseñador.

La cantante española Rosalía en la icónica escalinata del Museo Metropolitano de Nueva York, durante la Met Gala de 2025. / Octavio Guzmán / EFE

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