La batalla de Jutlandia, librada entre el 31 de mayo y el 1 de junio de 1916, supuso un gran choque naval entre la Royal Navy británica y la Marina Imperial alemana durante la Primera Guerra Mundial. Acorazados, cruceros y destructores se enfrentaron en el mar del Norte en una demostración de potencia, coordinación y resistencia.

Si más de un siglo después quieres probar esa sensación de dirigir una flota bajo presión, has llegado al sitio correcto, porque Wargaming ha publicado ‘World of Warships: Legends’ en PC a través de Steam y Microsoft Store, llevando al ordenador la adaptación gratuita de combates navales que trasladó en 2019 a consolas la fórmula del ‘World of Warships’ original, antes de expandirse también a dispositivos móviles. La principal diferencia entre ambas propuestas está en el ritmo de las partidas y el tamaño de los mapas.

Comparaciones inevitables

En ‘Legends’, la experiencia tiene un carácter más arcade, con combates rápidos, mapas compactos y partidas que suelen rondar los 15 minutos. En cambio, ‘World of Warships’ ofrece una experiencia táctica, con mapas grandes, una cadencia pausada y partidas de mayor duración. También varía el número de barcos disponibles. La flota de ‘Legends’ cuenta con barcos de hasta nivel VIII, mientras que en ‘World of Warships’ llega hasta nivel X. Ambos juegos han ampliado su contenido con el paso del tiempo mediante nuevos barcos, eventos y pases de batalla, aunque también es cierto que ‘Legends’ estrena ahora su versión para PC.

Probamos World of Warships: Legends en PC, la versión naval de Wargaming llega a buen puerto. / Elsotanoperdido

En esta versión, los usuarios de ordenador pueden esperar un sistema de control rediseñado específicamente, con un manejo pensado para resultar familiar a los jugadores de consola y dispositivos móviles, mientras que los nuevos usuarios podrán familiarizarse con el manejo a través de batallas contra la IA si lo prefieren. La versión también incluye soporte completo para crossplay, que permite a los jugadores de consola, móviles y PC enfrentarse entre sí, además de asegurar progresión cruzada para mantener el estado de la cuenta independientemente de la plataforma en la que se juegue.

Muchas naves para quemar

Esta nueva versión de ‘World of Warships: Legends’ incluye una generosa cantidad de contenido acumulado con más de 600 barcos y más de 150 comandantes. No por casualidad, el lanzamiento en PC coincide con la actualización de mayo, que introduce la campaña ‘Montaña floreciente’, con 80 metas disponibles. De cara al futuro, ya se han anunciado nuevos contenidos como el regreso del Imperio romano con contenido temático, incluyendo el barco premium italiano Legate, y el retorno de ‘Arpeggio of Blue Steel -Ars Nova-’, una de las colaboraciones más populares entre sus jugadores.

Probamos World of Warships: Legends en PC, la versión naval de Wargaming llega a buen puerto. / Elsotanoperdido

Adaptado a nuevas pantallas

En el plano gráfico, ‘World of Warships: Legends’ mantiene una puesta en pantalla continuista respecto a sus versiones para consolas y móviles, priorizando la identificación de barcos, proyectiles y zonas de captura por encima del lucimiento gráfico, pero adapta la experiencia al uso en ordenador con soporte para teclado, mando y dispositivos portátiles, incluido Steam Deck, además de compatibilidad con HDR.

World of Warships: Legends

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Conclusión

Si buscas combates navales rápidos y llenos de acción, ‘World of Warships: Legends’ no te va a defraudar, gracias a una propuesta fácil de recomendar dentro de su género. Wargaming ha logrado trasladar la experiencia de consola y móviles a PC manteniendo intacta su jugabilidad. Además, esta versión reúne buena parte del contenido acumulado hasta la fecha, junto con características como crossplay y progresión cruzada para que continues batallando sin importar dónde.