Game Changers Rising: la competición femenina de League of Legends vuelve este mayo

League of Legends Game Changers Rising, (LGC Rising), la competición oficial de EMEA de ‘League of Legends’ (LoL) para mujeres, regresa en 2026 en una edición que se celebrará entre mayo y octubre y arrancará los días 29, 30 y 31 de mayo mediante un kickoff en el que seis equipos obtendrán plaza para los playoffs, además de contar en esta primera fase del torneo entre sus participantes invitados a equipos procedentes de las competiciones inclusivas nacionales.

Consolidar el crecimiento de la competición

Tras el lanzamiento de la edición del año pasado, Riot Games quiere seguir ampliando esta competición en 2026 mediante un nuevo formato organizado en etapas entre mayo y octubre, para ofrecer a las mujeres de toda la región una competición más consistente y significativa. "El año pasado, Eterna llegó hasta la final y acabó consiguiendo la victoria. Este año esperamos que surjan nuevas estrellas, se formen rivalidades y podamos disfrutar de League of Legends de alto nivel", afirman desde la editora.

Con todo lo anterior, a partir del 29 de mayo, League of Legends Game Changers Rising reunirá a los equipos en una serie de enfrentamientos en los que solo las mejores podrán clasificarse para los playoffs de octubre ya que, en cada etapa, las formaciones que obtengan mejores resultados sumarán puntos clasificatorios y progresarán en una clasificación general que terminará determinando los seis equipos que conseguirán una plaza en la fase final.

Un entorno más inclusivo dentro del circuito competitivo

"Construir un entorno inclusivo y de apoyo para todos los jugadores es una parte fundamental de nuestro trabajo. La continuación y evolución de League of Legends Game Changers va más allá de la competición: se trata de crear activamente las condiciones para que las mujeres de toda la región de EMEA den un paso adelante, compitan al más alto nivel y sean vistas y reconocidas por su talento y logros”, comentan desde Riot Games.

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League of Legends. / Cedida

“Nuestras ligas son abiertas por diseño y tenemos un objetivo claro: asegurar que cuando la próxima generación de jugadoras de élite surja, no solo sean bienvenidas, sino plenamente valoradas como parte de la escena competitiva.” En este sentido, dado que el LGC tiene como objetivo construir un ecosistema de EMEA más inclusivo conectando con circuitos inclusivos nacionales de toda la región, se reforzarán las vías que apoyan el crecimiento compartido de la escena competitiva.