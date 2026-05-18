El director ejecutivo de Atari quiere transformar la compañía en el gran referente del videojuego retro

En una reciente entrevista, el director ejecutivo de Atari, Wade Rosen, repasó los planes para relanzar la histórica compañía y devolverla a un lugar relevante dentro del espectro retro del sector del entretenimiento interactivo. No está de más recordar que Atari fue una de las primeras compañías en llevar los videojuegos al mercado doméstico, aunque también sufrió de lleno la crisis que afectó al sector en Estados Unidos en 1983.

La recuperación, que nunca llegó a ser completa, no llegaría hasta unos años después cuando Nintendo Entertainment System empezó a reactivar el mercado tras su expansión norteamericana en 1986. Desde entonces, la casa ha ido probando por distintos caminos, entre reediciones de consolas clásicas, recopilatorios retro e incluso nuevos dispositivos, además de la recuperación de franquicias.

Atari. / .

Últimos movimientos

En los últimos años, la histórica casa electrónica está invirtiendo en la recuperación de esta línea mediante la adquisición de equipos como Nightdive Studios, Digital Eclipse, Intellivision e Implicit Conversions, además de hacerse con los derechos completos y exclusivos de los cinco primeros ‘Wizardry,’ anunciados el 6 de mayo de 2026. Durante una entrevista al periodista Jason Schreier, el directivo asegura que en la empresa han tomado nota de sus errores y niega que su intención sea aumentar el valor de las acciones para venderlas más adelante.

Para Rosen, el camino pasa por recuperar la personalidad de marca y acercarla de nuevo a los jugadores. En este sentido, insistió en que quieren tener un papel positivo para los jugadores. Para explicarlo, recurrió al ejemplo de Nintendo, una empresa que, a su juicio, ha hecho feliz a mucha gente gracias a sus videojuegos.

El regreso de Bubsy

La entrevista también dedicó algún espacio al regreso de Bubsy, un personaje que arrastra cierta mala fama desde hace décadas, gracias a una sucesión de mediocres entregas anteriores, en especial por el recuerdo de ‘Bubsy 3D’. Rosen confía en que ‘Bubsy 4D’, desarrollado por Fabraz, estudio responsable de ‘Demon Turf’, sirva para ofrecer por fin una entrega a la altura del personaje.

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Bubsy 4D - Release Date Trailer

Video de YouTube sobre Bubsy 4D.

Para minimizar riesgos, Atari ha puesto el desarrollo en manos de este estudio, acostumbrado a trabajar en plataformas independientes. De hecho, el directivo considera que la subcontratación del trabajo aumenta de forma considerable las opciones de que el proyecto salga bien. Lo comprobaremos con el lanzamiento del juego, que se producirá el 22 de mayo de 2026 en PS5, Xbox Series, Switch 2, PS4, Xbox One, Switch y PC mediante Steam, Epic Games Store y GOG.