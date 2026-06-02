Bizarrap también se cuela en 'Toy Story 5' junto a Bad Bunny y Taylor Swift

Bizarrap cambia por un momento el estudio de sus famosas sesiones por el universo de Pixar. El productor argentino se incorpora al reparto de voces de 'Toy Story 5', la nueva entrega de Disney y Pixar, en la que interpretará a Gnomo de Jardín en la versión en español para España y Latinoamérica.

El personaje forma parte de una pequeña comunidad de juguetes olvidados que viven en una casita abandonada del jardín, el mismo entorno en el que aparece otro de los fichajes más llamativos de la película: Bad Bunny, que dará voz a Pizza con Gafas de Sol, un juguete con aire misterioso y mucho estilo. Disney ya había anunciado el cameo del artista puertorriqueño el pasado 26 de mayo.

'Capítulo 42'

La participación de Bizarrap fue celebrada por el propio artista en redes sociales con un mensaje que sus seguidores no tardaron en interpretar como una nueva pista de su universo creativo: “Lugares impensados a los que se puede llegar haciendo lo que te gusta, capítulo 42”. El guiño ha reavivado las teorías sobre la esperada 'BZRP Music Session 42', aunque por ahora su salto a Pixar llega en forma de doblaje y no de nueva canción.

La película también contará con un reclamo musical de primer nivel: Taylor Swift ha compuesto una canción original para la banda sonora, titulada 'I Knew It, I Knew You'. Según recogen varios medios, el tema estaría inspirado en Jessie, uno de los personajes más queridos de la saga, y se estrenará antes de la llegada de la película a los cines.

Una tablet entra en juego

En 'Toy Story 5', Woody, Buzz Lightyear, Jessie y el resto de juguetes deberán enfrentarse a un nuevo reto: la llegada de Lilypad, una tablet inteligente que amenaza con cambiar para siempre la forma en la que Bonnie juega. Pixar resume esta quinta entrega con una idea clara: esta vez, los juguetes se encuentran cara a cara con la tecnología.

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La cinta está dirigida por Andrew Stanton, codirigida por Kenna Harris y producida por Lindsey Collins. Su estreno está previsto para junio de 2026, con fechas que varían según el territorio: Pixar sitúa el lanzamiento en Estados Unidos el 19 de junio, mientras que algunas informaciones para España apuntan al 17 de junio.

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