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Instagram y Facebook caen: reportan fallos en España y otros países
Las redes, según estos reportes, presentan varios errores de carga, entre ellos problemas para iniciar sesión
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EFE
Las redes sociales de Meta Instagram y Facebook están experimentando este viernes problemas en España, desde aproximadamente las 15:30 horas, aunque la incidencia se ha ampliado también a otros países.
Así lo indican los usuarios, que están reportando fallos en Downdetector, servicio que a través de su web sigue el rastro mundial digital. La aplicación WhatsApp también ha registrado incidencias durante este viernes al mediodía.
Las redes, según estos reportes, presentan varios errores de carga, entre ellos problemas para iniciar sesión
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