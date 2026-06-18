Unreal Engine 6: De la IA a los aspectos universales de Fortnite, Epic se juega su futuro

Con ‘Rocket League’ ya confirmado como uno de los juegos que darán el salto a Unreal Engine 6 (UE6), Epic Games aprovechó State of Unreal 2026, celebrado en Chicago, para explicar hacia dónde quiere llevar sus motores multiplataforma y cómo imagina los próximos años en el sector del ocio interactivo.

¿Qué es Unreal Engine 6?

Marcus Wassmer, responsable en Epic Games del equipo encargado de la sexta base del motor gráfico, tomó la palabra durante el acto celebrado en Estados Unidos para repasar brevemente su historia y evolución desde UE4 hasta el actual UE 5 para explicar cómo "en los próximos dos años, unificaremos los dos hilos principales de desarrollo de Unreal Engine, a saber, UE 5 y Unreal Editor para Fortnite, en un solo producto: UE 6".

Unreal Engine, el motor gráfico que está dando que hablar. / Agencias

El representante de Epic también destaca que "UE 6 seguirá ofreciendo lo que esperamos de Unreal Engine y la renderización continuará mejorando. Los tiempos de procesamiento se reducirán. Los ciclos de iteración serán más rápidos. Las capacidades del motor en dispositivos móviles serán aún mayores. Pero UE6 no seguirá una ruta de desarrollo incremental en comparación con UE5, porque hay tres aspectos del desarrollo de videojuegos que deben cambiar simultáneamente".

El futuro de Unreal Engine 6 en tres pautas

UE 6 presentará varios cambios importantes que, según el gigante tecnológico, podrían modificar la forma de crear experiencias interactivas. La primera es la introducción de Verse, un lenguaje de programación derivado de C++ que tiene como objeto ofrecer un mayor grado de flexibilidad de desarrollo, tanto para proyectos independientes como para la gestión de entornos de trabajo con miles de colaboradores. También se añadirán numerosas funciones relacionadas con la IA, como la creación de un flujo de trabajo de desarrollo integrado con herramientas de IA de empresas como Anthropic (Claude) y Google (Gemini).

Fortnite y los “Aspectos Universales”

El tercer y último punto que aborda Wassmer se refiere a la percepción de la empresa sobre un futuro con "economías interoperables entre juegos, ecosistemas y motores, mediante la adopción de estándares abiertos que permitan a los desarrolladores colaborar a una escala mucho mayor que en el pasado". Esto deja entrever que también quieren integrar los contenidos de distintos juegos facilitando que elementos cosméticos, adicionales y cuentas puedan moverse entre proyectos compatibles, siempre que adopten los estándares necesarios.

Unreal Engine 6 de Epic Games. / Agencias

Por tanto, el futuro que vislumbra Epic contempla que las empresas de software que adopten UE 6 se comprometan a crear universos interactivos interconectados, con contenido adicional transferible de un videojuego a otro. En el caso de ‘Fortnite’, que también se ejecutará con la próxima versión del motor Unreal, podríamos ver la incorporación de aspectos del Battle Royal al formato de ‘Rocket League’ (y viceversa), puesto que ambas son de su propiedad.

¿Cuándo saldrá Unreal Engine 6?

En un fragmento específico del discurso, Wassmer también reveló que la siguiente evolución de su motor llegará en acceso anticipado a finales de 2027 para los desarrolladores que quieran probar las nuevas herramientas. Se espera que la fase de acceso anticipado se extienda al menos entre 12 y 18 meses, durante los cuales Epic se encargará de lanzar numerosas actualizaciones gratuitas e interactuar con los desarrolladores para recibir sugerencias que les permitan mejorar sus herramientas.

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Epic también aclara que el paso de UE5 a UE6 no pretende romper con los proyectos actuales. Es decir, los estudios que trabajan con UE5 deberían tener una transición cómoda cuando UE6 esté preparado, ya que las primeras versiones mantendrán Actors y Blueprints, aunque más adelante podrían quedar sustituidos cuando el nuevo sistema esté lo bastante maduro y existan herramientas de conversión.