GTA VI ya se puede reservar en España: todas las ediciones, incentivos y precios en euros

Puntual a su cita, Rockstar Games ha abierto este 25 de junio el periodo de reservas de ‘GTA VI’ en Europa. Es decir, en España, el juego ya se puede anticipar en PlayStation Store y Microsoft Store en dos versiones, una edición estándar por 79,99 euros y una configuración Ultimate Edition por 99,99 euros.

Además de asegurar el acceso al juego cuando se publique, la compra anticipada de cualquier edición también incluye el pack Vintage Vice City. En el caso de las reservas digitales, también se añade un mes gratis de GTA+, el servicio premium vinculado a la franquicia.

La Ultimate Edition incluye el juego base, la mejora Ultimate Edition Upgrade y el pack Vintage Vice City, mientras que la edición estándar, en cambio, incluye el juego base y el pack Vintage Vice City para aplicar al título que se pondrá a la venta el 19 de noviembre de 2026 para PS5 y Xbox Series.

GTA VI. / CEDIDA

¿Cuánto cuesta GTA 6?

El precio es de 79,99 euros para la versión básica, edición estándar, y de 99,99 euros para la Ultimate Edition. Esta última incluye la mejora Ultimate Edition Upgrade y el pack Vintage Vice City. La actualización desde la edición estándar a la Ultimate Edition cuesta 20 euros.

'GTA VI' Edición Estándar para PS5 a 79,99 euros

Actualización a 'GTA VI' Ultimate Edition para PS5 por 20 euros

'GTA VI' para Xbox por 79,99 euros

Actualización a 'GTA VI' Ultimate Edition para Xbox por 20 euros

'GTA VI' Ultimate Edition para Xbox Series X/S por 99,99 euros

Bonificaciones por reserva y contenido adicional

Al reservar o comprar el juego antes del 20 de noviembre, recibirás el contenido adicional Vintage Vice City Pack, un paquete inspirado en ‘GTA Vice City’ que incluye el sedán Vapid Stanier del 55, un garaje en Ocean Drive, atuendos, peinados y un diseño de arma tropical inspirado en la camisa de Tommy Vercetti.

GTA VI. / CEDIDA

Versión física y precarga

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Las ediciones físicas de 'GTA 6' no incluirán disco, sino un código de descarga dentro de la caja, y empezarán a enviarse el 12 de noviembre, una semana antes del estreno previsto el 19 de noviembre de 2026, para que los jugadores puedan descargar el juego con antelación.