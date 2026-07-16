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Zendaya, la verdadera diosa griega de 'La Odisea': todos sus 'looks' en la gira de prensa de la película del año

Desde la alta costura de Schiaparelli recién salida de la pasarela hasta los archivos de Alberta Ferretti inspirados en Grecia o de Matières Fécales a modo de una Victoria de Samotracia

Crítica de 'La Odisea'

Zendaya, sirviendo estilo y poderío en varias presentaciones mundiales de 'La Odisea'.

Zendaya, sirviendo estilo y poderío en varias presentaciones mundiales de 'La Odisea'. / REUTERS / EUROPA PRESS / EFE

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Laura Estirado

Barcelona

Dicen que "el mejor look de Zendaya siempre es el siguiente, el último". La 'premiere' neoyorquina de 'La Odisea' volvió a demostrarlo: apareció convertida en una criatura celestial con 'Ange', el vestido de Matières Fécales perteneciente a la colección otoño-invierno 2025. El diseño marfil, de escote palabra de honor, cuerpo corseteado, abertura vertiginosa y acabado deshilachado, se prolongaba en dos enormes alas de plumas. Law Roach, el famoso estilista de la actriz, lo había reservado para ella casi dos años antes y la firma rechazó otras peticiones mientras esperaba este momento.

Zendaya completó la aparición a lo Victoria de Samotracia con unos zapatos sin tacón de Christian Louboutin x Matières Fécales y alta joyería de Chopard. La piel bronceada y luminosa, los labios rosados y los ojos casi desnudos, obra del maquillador mexicano Ernesto Casillas, dejaban hablar al vestido; Coree Moreno remató la fantasía con una larguísima trenza de espiga deliberadamente deshecha. El maquillaje partía de la idea de una diosa que había "volado demasiado cerca del sol".

NEW YORK, NEW YORK - JULY 14: Zendaya attends &quot;The Odyssey&quot; New York Premiere at AMC Lincoln Square Theater on July 14, 2026 in New York City. Dia Dipasupil/Getty Images/AFP (Photo by Dia Dipasupil / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Zendaya, escultórica y alada, en la 'premiere' de Nueva York'. / DIA DIPASUPIL / Getty Images via AFP

La autorreferencia

El ángel tenía, además, algo de autocita. No a una antigua alfombra roja, como se ha repetido, sino a 'Model It Up', un episodio de 'A todo ritmo' emitido en 2011. Allí, una Zendaya adolescente posaba como Rocky Blue en una sesión fotográfica vestida de blanco y con alas. De estrella Disney a divinidad de la alta moda: el círculo se cerraba con una precisión casi demasiado perfecta.

Una Zendaya adolescente, en 'Model It Up', un episodio de la serie juvenil 'A todo ritmo' emitido en 2011.

Una Zendaya adolescente, en 'Model It Up', un episodio de la serie juvenil 'A todo ritmo' emitido en 2011. / APPLE TV

La odisea estilística de Zendaya había comenzado el 1 de julio en Nueva York con un dos piezas marfil de Khaite Resort 2027: blusa drapeada, falda semitransparente, cinturón negro y sandalias metalizadas de inspiración gladiadora de Louboutin. En Londres, Roach buceó después en el archivo de Trussardi primavera-verano 2006 para encontrar un vestido blanco fluido, plisado y salpicado de delicadas aplicaciones.

Zendaya, con un dos piezas marfil de Khaite Resort 2027: blusa drapeada, falda semitransparente. Y con un archivo de Trussardi primavera-verano 2006 (derecha).

Zendaya, con un dos piezas marfil de Khaite Resort 2027: blusa drapeada, falda semitransparente. Y con un archivo de Trussardi primavera-verano 2006 (derecha). / INSTAGRAM

El 5 de julio llegó el Jacquemus a medida 'Le Bonheur', una columna de gasa marfil con escote halter, espalda desnuda, abertura lateral y un pañuelo unido al vestido que enmarcaba el rostro. Los grandes pendientes dorados de Baron London, confeccionados con discos antiguos del primer milenio antes de Cristo, aportaron la nota arqueológica. Simon Porte Jacquemus había dibujado el diseño dos años antes pensando precisamente en ella.

05 July 2026, United Kingdom, London: American actress Zendaya attends the The Odyssey photocall at the IET London: Savoy Place in central London. Photo: Jordan Pettitt/PA Wire/dpa 05/07/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Jordan Pettitt/PA Wire/dpa;cinema;media;celebrity;entertainment;culture;arts;The Odyssey photocall in London

Zendaya, en una de las presentaciones de Londres. / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Golpe de efecto

El gran golpe de efecto se produjo al día siguiente. Roach asistió en París al desfile de alta costura de Schiaparelli otoño-invierno 2026/27, recogió el 'look' de cierre y voló con él hasta Londres. "Tengo un jet privado esperándome", adelantó antes de abandonar el desfile. Horas después, Zendaya estrenaba aquella armadura anatómica de silicona blanca con efecto porcelana y una falda de flecos espejados, degradados del blanco al plata e iluminados desde dentro.

US actress Zendaya poses on the red carpet upon arrival to attend the world premiere of the film 'The Odyssey' in London on July 6, 2026. (Photo by CARLOS JASSO / AFP)

Zendaya, con el Schiaparelli escultórico. / CARLOS JASSO / AFP

Un collar de diamantes Chopard, una trenza inspirada en el casco de Atenea y destellos plateados en el lagrimal completaron la imagen de estatua viviente. Ya dentro del estreno, cambió la coraza por un Valentino otoño-invierno 2026: 'top' verde salvia construido como una corona de hojas y falda gris drapeada, acompañado por 27 quilates de diamantes Chopard.

06 July 2026, United Kingdom, London: (L-R) South African-American Charlize Theron, American actress Zendaya, American actress Anne Hathaway, Kenyan-Mexican actress Lupita Nyong'o, English actress Samantha Morton and English actress Mia Goth attend the world premiere of The Odyssey in Leicester Square. Photo: Ian West/PA Wire/dpa 06/07/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Ian West/PA Wire/dpa;entertainment;media;celebrity;people;arts;culture;cinema;The Odyssey world premiere in London

Zendaya, en la presentación de Londres, con un Valentino otoño-invierno 2026: top verde salvia construido como una corona de hojas. / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Guiño a McQueen

París abrió después el archivo más teatral. Zendaya recuperó un Givenchy alta costura primavera 1997, perteneciente al debut de Alexander McQueen en la casa y a la colección 'The Search for the Golden Fleece'. El vestido blanco, corseteado, de hombros poderosos y mangas suspendidas, apareció con la máscara dorada original de Philip Treacy, afilada como un yelmo ceremonial. Al fondo de la escena, la puntiaguda Torre Eiffel.

Zendaya, en París, con un Givenchy alta costura primavera 1997, perteneciente al debut de Alexander McQueen en la casa.

Zendaya, en París, con un Givenchy alta costura primavera 1997, perteneciente al debut de Alexander McQueen en la casa. / GIVENCHY

Para la 'premiere' francesa, Nicolas Ghesquière creó un Louis Vuitton de encaje blanco y marfil que exigió más de 800 horas de trabajo: cintura imperio, abertura en el abdomen, corte hasta el muslo, cola y un bolero de volantes casi barroco. Un collar Messika presidido por una tanzanita de 14 quilates y el recogido trenzado pusieron color a la aparición. Después llegó un segundo Vuitton, ajustado y cubierto de cristales, que compitió con el brillo de la Torre Eiffel.

TOPSHOT - US actress and singer Zendaya poses during a photocall ahead of the premiere of the film 'The Odyssey' at the Grand Rex Cinema in Paris on July 8, 2026. (Photo by JULIEN DE ROSA / AFP)

Zendaya, en la presentación de París. / JULIEN DE ROSA / AFP

La gran aparición final

De regreso a Nueva York, Zendaya encadenó un minivestido blanco retorcido de Jacquemus primavera-verano 2027 y una pieza de archivo de Alberta Ferretti primavera-verano 2008, con escote profundo, cadenas doradas y sandalias gladiadoras de Sophia Webster. El 'bixie' rizado con efecto húmedo hizo el resto.

Zendaya, durante la promoción en Nueva York, con un minivestido blanco sin mangas con escote con detalles de cadena de oro metálico en cascada y cintura cinturón de los archivos de Alberta Ferretti.

Zendaya, durante la promoción en Nueva York, con un minivestido blanco sin mangas con escote con detalles de cadena de oro metálico en cascada y cintura cinturón de los archivos de Alberta Ferretti. / ALBERTA FERRETTI / INSTAGRAM

Antes de desplegar las alas salió del hotel envuelta en gasa color café con leche de Pamella Roland otoño-invierno 2026, una toga vaporosa que funcionó como prólogo de la gran aparición.

Noticias relacionadas

Zendaya, con el modelo toga vaporosa color café con leche de Pamella Rolland, en Nueva York.

Zendaya, con el modelo toga vaporosa color café con leche de Pamella Rolland, en Nueva York. / INSTAGRAM / PAMELLA ROLLAND

La grandeza de esta gira no reside únicamente en los vestidos, sino en la mirada de Law Roach. Su trabajo combina investigación de archivo, encargos a medida, firmas emergentes y una lectura minuciosa del personaje. No se limita a vestir a Zendaya: construye una narración en la que cada aparición anticipa y supera a la anterior. En la pantalla es Atenea; sobre la alfombra roja, Zendaya ya pertenece al Olimpo.

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Fuente: El Periódico

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