Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
AlquileresDeportesAgendaPrespuesto PP y VOXDespedida a Gene García
instagram

Amor de verano

Se destapa el romance sorpresa entre el futbolista Héctor Bellerín y la actriz Carolina Yuste

El jugador del Real Betis y la protagonista de 'La Infiltrada' han sido cazados compartiendo un romántico picnic y un apasionado beso que confirma su relación

Héctor Bellerín / Carolina Yuste.

Héctor Bellerín / Carolina Yuste. / LA SEXTA / ANTENA 3

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Kevin Rodríguez

Madrid

El verano siempre nos regala romances inesperados y, en esta ocasión, los protagonistas forman una combinación tan sorprendente como mediática. El futbolista del Real Betis Héctor Bellerín y la actriz Carolina Yuste, una de las intérpretes más aclamadas de nuestro cine tras el éxito de 'La Infiltrada', se han convertido en la pareja del momento, tal y como publica este miércoles en exclusiva la revista Semana.

Mientras que la actualidad deportiva sigue pendiente del balón, el defensa verdiblanco acapara ahora todas las miradas por un motivo estrictamente personal. La citada publicación ha sacado a la luz las primeras imágenes de la pareja compartiendo un distendido paseo por Madrid que culminó en un improvisado picnic al aire libre en un parque.

"A ambos los vimos compartiendo un plan de lo más divertido que deja entrever la buena sintonía que existe entre ellos", apuntan desde la revista.

Un apasionado beso que confirma su amor

A pesar de que el plan parecía una cita tranquila, la complicidad entre ambos terminó haciendo saltar todas las alarmas. Según detalla Semana, durante su encuentro en el parque la pareja dio rienda suelta a la pasión y se fundió en un romántico beso, confirmando que entre ellos hay algo mucho más profundo que una simple amistad.

Noticias relacionadas

Tanto Bellerín como Yuste son muy celosos de su intimidad y nunca habían dado pistas sobre este acercamiento en sus redes sociales. Sin embargo, estas imágenes no dejan lugar a dudas y prometen convertirles en una de las parejas más seguidas de la temporada.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Raquel del Puerto, presidenta de la Diputación de Badajoz: 'La sentencia del caso David Sánchez ha sido un jarro de agua fría
  2. Muere un operario de 23 años tras ser arrollado un vehículo de conservación de carreteras por un camión en la A-5 de Badajoz
  3. La Pinchoteca abre en Badajoz para ofrecer más de 15 pinchos y carnes premium al carbón
  4. El detenido por tocamientos a una mujer en el concierto de Orozco en Badajoz niega los hechos: 'Solo quiere que todo se aclare para limpiar su nombre
  5. El proyecto de chalets de lujo en la antigua Coca Coca de Badajoz supera los trámites urbanísticos
  6. Una discusión entre vecinos en Badajoz termina con dos heridos leves por disparos de perdigones
  7. El entrenador del fútbol base de Badajoz detenido por pornografía infantil pide que se anule la causa
  8. Cuatro historias, una misma llamada: el Seminario Mayor de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz recupera la esperanza con el ingreso de cuatro nuevos seminaristas

Adecco busca cien trabajadores para la campaña del tomate en Vegas Altas

Adecco busca cien trabajadores para la campaña del tomate en Vegas Altas

Una fuga decide la 17ª etapa del Tour con victoria de Philipsen

Una fuga decide la 17ª etapa del Tour con victoria de Philipsen

El Gobierno de Francia suspende a varios altos funcionarios tras dar positivo en controles antidroga

El Gobierno de Francia suspende a varios altos funcionarios tras dar positivo en controles antidroga

Maduro enfrenta su tercera audiencia ante un Tribunal de EEUU en el marco de un juicio que recién se iniciaría en un año

Maduro enfrenta su tercera audiencia ante un Tribunal de EEUU en el marco de un juicio que recién se iniciaría en un año

CCOO respalda la rescisión del contrato de los centros de transporte y desconvoca las protestas: "Es la mejor solución"

CCOO respalda la rescisión del contrato de los centros de transporte y desconvoca las protestas: "Es la mejor solución"

Investigan por maltrato animal al responsable de una protectora tras hallar seis perros muertos y varios en estado crítico

Investigan por maltrato animal al responsable de una protectora tras hallar seis perros muertos y varios en estado crítico

OpenAI asegura que su IA se descontroló y atacó de forma autónoma a otra empresa

OpenAI asegura que su IA se descontroló y atacó de forma autónoma a otra empresa

Nintendo quiere recuperar el dinero de los aranceles, pero no piensa compartirlo con sus clientes

Nintendo quiere recuperar el dinero de los aranceles, pero no piensa compartirlo con sus clientes
Tracking Pixel Contents