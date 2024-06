Georgia inaugura el camino infernal de España hacia la final de Berlín

España y Georgia se miden en un sorprendente octavo de final al que llegan los de Sagnol tras ganar con solvencia (2-0) a la unidad B de Portugal, a la que se sumó un Cristiano Ronaldo que no ha visto puerto todavía. Los georgianos se han convertido en un rival de referencia de los españoles en los últimos tiempos. Ante ellos se estrenó por primera vez Lamine con España, ante ellos alineó por primera vez De la Fuente a Yamal con Nico Williams, y ante ellos se lesionó Gavi en Valladolid en una desafortunada jugada.

Ahora los de De la Fuente deben hacer valer su etiqueta de favoritos, aunque los internacionales españoles ya han advertido que no hacen caso a eso. Siete precedentes se han disputado y el bagaje es de seis triunfos españoles y una derrota, en Getafe en 2016. El (1-7) en Tbilisi en septiembre de 2023 supuso un punto de inflexión para esta nueva España que ha sumado a su clásico juego asociativo de posesión el vértigo de los extremos.

Georgia, con piel de cordero

Georgia pasa por ser una selección contenida, con bloque bajo y despliegue rápido con balones a Mikautadze para saltarse las cortinas defensivas rivales y activar a Kvaratskhelia. Así fue el primer gol ante los lusos, el 9 recibió se giró y la puso sin mirar al espacio donde apareció 'Kvaradona' para marcar. Eso debe cuidar un De la Fuente que volverá a enviar a los suyos a defender a campo contrario. España asfixia a los rivales hasta desquiciarlos y cuando recupera la pelota se activan instantáneamente todos los jugadores que están cerca de la pelota para aprovechar que las defensas rivales están mal paradas. Hay más de sentido del oportunismo y sentido común que táctica en el planteamiento del de Haro.

De la Fuente parece haber encontrado su once, cambiando una tendencia que le hacía no repetir nunca equipo. De hecho, aún no ha repetido el once desde que es seleccionador. Su once tipo cuenta con Cucurrela y Carvajal cerrando los carriles, La Normand y Laporte en el centro de la zaga, Rodri y Fabián en el doble pivote, Lamine y Nico en banda, Pedri llegando por dentro y Morata arriba. Y Unai Simón, en la portería. Será un encuentro en el que los españoles tendrán que tener paciencia, porque se encontrarán muchos jugadores replegados, y De la Fuente les ha pedido dinamismos para aparecer en los espacios por sorpresa para desestabilizar a los defensores georgianos. "Seguro que será complicado porque ellos han crecido mucho y han aprendido la lección. Estarán muy motivados. Es un partido que hay que hacerlo muy bien. Los errores se penalizan mucho y ellos los rentabiliza muy bien. Les he dicho que empieza una Eurocopa diferente", apuntó el seleccionador.

Fermín de la Calle

Por más que se respete enormemente a Georgia, España jugará con las largas puestas, porque en cuartos puede cruzarse con Alemania, y en semifinales Francia o Portugal. Luego en Berlín Inglaterra o Italia son los más rivales más aristocráticos del otro lado del cuadro. Es inevitable mirar más allá, pero España debe vencer y convencer, además de afinar su puntería, porque desde que Carvajal anotó el tercer gol a Croacia en el minuto 44 de la primera parte del primer partido, los españoles solo han marcado un gol, el que anotó Ferran ante Albania. El otro llegó en propia meta por medio de Calafiori. Así que refrescar la puntería sería una buena noticia para De la Fuente de cara a los partidos que están por venir.

Willy Sagnol, seleccionador georgiano, ha quitado presión a los suyos con un mensaje claro: “Georgia ya ha ganado la Eurocopa. No vamos a salir solo a defender. Vamos a intentar demostrar a España y Europa que somos buenos con el balón en los pies. No tenemos nada que perder. España no ha encajado gol y ha sido claramente el mejor equipo del torneo. Por eso mismo va a ser un partido muy difícil”.

Onces probables

ESPAÑA: Unai Simón; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabián, Lamine Yamal, Pedri, Nico Williams y Morata.

GEORGIA: Mamardashvili; Kakabadze, Gvelesiani, Kashia, Lochoshvili, Dvali; Chakvetadze, Kiteishvili, Kochorashvili; Mikautadze y Kvaratskhelia.

ÁRBITRO: François Letexier (Francia)

ESTADIO: Colonia Stadum

HORA: 21:00