Joselu, antes de los cuartos contra Alemania: "Esperamos retirar a Toni Kroos este viernes"

Poco más de 24 horas antes del duelo de cuartos de final de la Eurocopa ante la anfitriona Alemania, Joselu compareció en rueda de prensa para analizar el choque, recalcando que será un partido en el que habrá que "controlar las emociones en todos los sentidos. Ellos juegan en casa y apretaran con toda su afición. Nosotros queremos ganar y sabemos de la dificultad de ese partido. No nos fijamos en los datos del pasado (España lleva 36 años sin perder frente a los germanos), lo que hacemos es analizar sus últimos partidos y lo que tenemos que hacer".

"Esperemos que sea su último partido", reconoció al ser preguntado sobre el duelo con su ya excompañero Toni Kroos, que se retirará al termino del torneo. "Ya no es un partido especial porque yo haya estado aquí, sino porque son unos cuartos de final de la Eurocopa. Son muy favoritos también para ganar este torneo. Jugar con Kroos ha sido un placer y refleja todo lo que es el Real Madrid. Ha sido un compañero, un amigo... he recibido muchos consejos de él. Hay que tener mucho ojo con él", dijo Joselu, que entre risas reconoció que "esperamos retirar a Toni este viernes".

"Sabemos de las condiciones que tiene Toni. Creo que es un jugador fundamental, pero no nos podemos centrar solo en él", abundó Joselu. "La pelota pasa por él cada vez que Alemania tiene la posesión... y Toni es un jugador que representa todo para ellos. Habrá que tener un ojo especial con él para que Alemania no disfrute de su juego", recalcó un Joselu que apenas ha disfrutado de 72 minutos durante todo el torneo, todos durante el partido de la tercera jornada de la fase de grupos ante Albania al que España llegó ya clasificada. Aunque a juzgar por sus palabras, no parece darle mucha importancia.

"Lo que me preocupaba era estar en la lista de 26. Creo que todos somos importantes y vamos a tener nuestro momento, pero el día a día es lo más importante en una concentración tan larga. Es lo que nos está llevando a conseguir lo que estamos logrando", aseguró. "Sabemos que no todos pueden jugar. Cuando no toca jugar, toca animar a la gente que juega y estar preparado. En el banquillo también tienes más tiempo para analizar al rival"

Salida del Real Madrid

Joselu también habló sobre su salida del Real Madrid rumbo a la liga de Qatar, en concreto al Al-Gharafa. "Era el momento oportuno para dar el paso. Quiero agradecer al Madrid, al presi, por la implicación que tuvieron a la hora de facilitar mi salida. Vienen grandes años para el club, con jugadores muy jóvenes", aseguró un Joselu que trató de desligar su salida del factor monetario: "Me mueven las ganas de seguir compitiendo. Mi papel en el Madrid no hubiera sido el mismo que el año pasado, y me voy a un país en el que el bienestar de mi familia, de mis hijos, va a ser muy bueno. He salido de la mejor manera posible, y no quería ir a otro equipo europeo".

Un mercado de fichajes del que Joselu ya ha salido, pero el que están inmersos varios de sus compañeros. Una situación que no preocupa en exceso en la concentración de la selección, y a la que el propio Joselu restó trascendencia: "Creo que la gente está mentalizada en lo que tenemos que hacer, mentalizada en estar en la selección y lograr el título. Los jugadores tienen que arreglar sus futuros y los contratos con los equipos que les toquen. Creo que en ningún momento ha dado la selección de que estemos en otra cosa".